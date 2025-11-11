Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un adolescente navega con el móvil en la oscuridad nocturna de su habitación. ESTHER VÁZQUEZ

Los escolares que usan el móvil en la cama duplican el consumo de porno y el contacto con pederastas

Uno de cada tres adolescentes españoles sufre todos los meses actos de violencia digital (control, amenazas, venganzas) a manos de su pareja

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Los adolescentes españoles que utilizan habitualmente el móvil en la cama son quienes más peligros corren en el mundo digital debido al uso sin control ... adulto de internet y las redes sociales. Es un clarísimo comportamiento de riesgo. Consumen el doble de pornografía que el resto de sus compañeros y los pederastas contactan con ellos dos veces más que con los demás chicos.

