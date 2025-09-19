Un entrenador señala las cervezas que se queman con el pádel: «Para muchos es más importante que el partido» Se trata de un deporte que combina ejercicio, estrategia y diversión

Un deporte que sigue en auge y que, a la vez, sigue siendo algo desconocido para mucha gente. En en pádel no solo se divierte uno, sino que se hace mucho deporte y se queman calorías. ¿Cuántas? Un entrenador ha hablado de ello.

El pádel es ahora el segundo deporte de España y, sin duda, el que más ha crecido en los últimos años. Su popularidad llegó hace tiempo pero ahora se ha convertido en el entrenamiento del momento porque combina ejercicio, estrategia y diversión. Además, lleva asociado el componente social de quedar con amigos para practicarlo.

Sergio Delgado es un entrenador de pádel que se ha hecho divulgador del deporte en las redes sociales. En sus vídeos ofrece consejos sobre cómo disputar ciertos puntos, la técnica para mejorar el juego y hasta las prácticas que algunos cuantos tienen tras el juego: tomar una cerveza. Según él, «para muchos ese rato de charla con los amigos es casi más importante que el propio partido».

Pero hay que tener en cuenta que consumir alcohol después del ejercicio tiene efectos como la deshidratación. El alcohol inhibe la hormona antidiurética, aumentando la producción de orina y acelerando la pérdida de líquidos, algo que se exacerba con el sudor y el cansancio tras un juego. Además, el consumo de cerveza puede afectar la recuperación muscular, al interferir con la síntesis de proteínas. Pero también tiene unos beneficios para la salud mental que hacen que sea necesario buscar el equilibrio.

En este orden de ideas, y partiendo de a base de que el perfil promedio de quienes practican pádel en España se sitúa entre los 35 y 45 años, generalmente hombres con un peso aproximado de 70 a 90 kilos y un partido amateur suele durar alrededor de 90 minutos, se puede estimar la quema de unas 600 calorías.

Aquí viene el detalle, según el entrenador Delgado, 600 calorías equivalen a más o menos unas cuatro cervezas con alcohol. Aun así, cabe recordar que las cervezas no vienen solas, ya que se une la tapa o la ración. La recomendación implícita es disfrutar del momento social, pero con moderación y tomando conciencia de los efectos sobre el cuerpo.

