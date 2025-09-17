Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Por qué no debes tomar café en ayunas. Irene Marsilla

Un endocrino explica el motivo por el que no debes tomar café en ayunas

La cafeína y el pico de energía que transmite al cuerpo es algo que hace que la mayoría de la población elija empezar la mañana tomando esta bebida

C. L.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:54

La costumbre de desayunar un café en España está igual de extendida o incluso más que la de comer unas tostadas con aceite y tomate. Con la comida alguien puede preferir ingerir algo de yogur, fruta o bollería, pero en cuanto a la bebida, esta gana por goleada, dejando relegado al té o los zumos.

El hecho de la cafeína y el pico de energía que transmite al cuerpo es algo que hace que la mayoría de la población elija empezar la mañana de este modo. Y es que tomado con moderación, lo que sería un máximo de cuatro tazas pequeñas al día, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el café puede ser muy beneficioso por su alto contenido en antioxidantes.

Sin embargo, el endocrino Francisco Rosero explica que hay que tener precaución con un aspecto que en ocasiones pasa desapercibido y no se tiene en cuenta. «No hay que tomar el café en ayunas», advierte, y recomienda beber aunque sea antes un vaso de agua, pues si no puede ocasionar problemas digestivos.

El motivo es porque el cuerpo se levanta deshidratado y lo primero que hay que hacer es volver a hidratarlo, es decir, activar el sistema digestivo, y eso solamente lo hace el agua. Además, con ello se puede evitar también la acidez de estómago, la inflamación o el ardor.

