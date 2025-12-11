Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Call center R.C.

Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos

El Congreso aprueba hoy definitivamente la ley que exige que las reclamaciones se resuelvan en un tope de 15 días y que limitará los trámites con robots

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:30

Comenta

El Congreso de los Diputados aprobará hoy de forma definitiva la ley que va a revolucionar los servicios de atención al cliente porque, entre otras ... cosas, acabará con las esperas eternas al teléfono y los cortes a las llamadas de los ciudadanos. Las empresas tendrán que atender al comunicante que pide información o plantea una reclamación en un máximo de tres minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  3. 3 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  4. 4 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  7. 7 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  8. 8 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  9. 9

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos

Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos