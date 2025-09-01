Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo efecto que se ha descubierto en el ibuprofeno Arizmendi

El efecto descubierto en el ibuprofeno que puede ayudar a millones de personas

Un estudio de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, Estados Unidos) ha encontrado que el ibuprofeno, además de mitigar el dolor y la inflamación, interviene en el metabolismo del azúcar

C. L.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:49

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más utilizados en todo el mundo y son muchos los estudios que se han hecho sobre este medicamento, sin embargo, siguen apareciendo nuevos efectos. Un grupo de científicos liderado por el profesor Paul Breslin, de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, Estados Unidos), ha encontrado que el ibuprofeno, además de mitigar el dolor y la inflamación, interviene en el metabolismo del azúcar. Este medicamento inhibe ciertos receptores dulces tanto en la boca como en otras células del cuerpo.

«Descubrimos que el ibuprofeno y el naproxeno inhiben la activación del receptor del sabor dulce tanto en humanos como en células humanas», explicó Breslin. Esos receptores se encargan de detectar el azúcar y participan en el procesamiento de la glucosa. Cuando el ibuprofeno bloquea los receptores, el cuerpo detecta y procesa el azúcar de forma diferente.

En el estudio, los sujetos que se enjuagaron la boca con ibuprofeno redujeron su capacidad para captar los sabores dulces, lo que podría traducirse, si otros estudios lo confirman, en un menor riesgo de padecer ciertas enfermedades.

«El consumo prolongado de ibuprofeno se asocia con una función metabólica preservada y un menor riesgo de enfermedades metabólicas como el Alzheimer, la diabetes y el cáncer de colon», explica el estudio, publicado en el British Journal of Pharmacology. Esto significa que el ibuprofeno y el naproxeno podría afectar al metabolismo de la glucosa en el cuerpo.

Sin embargo, este es solo un estudio preliminar, básico, que necesita de la realización de otros análisis similares para determinar si el ibuprofeno puede utilizarse para prevenir la diabetes. «Se requieren ensayos clínicos en humanos para comprobar esta hipótesis», señala el estudio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  2. 2

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  3. 3

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  4. 4 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  5. 5

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  6. 6

    Un Granada cada vez más calamitoso
  7. 7

    El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada
  8. 8

    La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados
  9. 9 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  10. 10 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El efecto descubierto en el ibuprofeno que puede ayudar a millones de personas

El efecto descubierto en el ibuprofeno que puede ayudar a millones de personas