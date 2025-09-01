El efecto descubierto en el ibuprofeno que puede ayudar a millones de personas Un estudio de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, Estados Unidos) ha encontrado que el ibuprofeno, además de mitigar el dolor y la inflamación, interviene en el metabolismo del azúcar

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más utilizados en todo el mundo y son muchos los estudios que se han hecho sobre este medicamento, sin embargo, siguen apareciendo nuevos efectos. Un grupo de científicos liderado por el profesor Paul Breslin, de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, Estados Unidos), ha encontrado que el ibuprofeno, además de mitigar el dolor y la inflamación, interviene en el metabolismo del azúcar. Este medicamento inhibe ciertos receptores dulces tanto en la boca como en otras células del cuerpo.

«Descubrimos que el ibuprofeno y el naproxeno inhiben la activación del receptor del sabor dulce tanto en humanos como en células humanas», explicó Breslin. Esos receptores se encargan de detectar el azúcar y participan en el procesamiento de la glucosa. Cuando el ibuprofeno bloquea los receptores, el cuerpo detecta y procesa el azúcar de forma diferente.

En el estudio, los sujetos que se enjuagaron la boca con ibuprofeno redujeron su capacidad para captar los sabores dulces, lo que podría traducirse, si otros estudios lo confirman, en un menor riesgo de padecer ciertas enfermedades.

«El consumo prolongado de ibuprofeno se asocia con una función metabólica preservada y un menor riesgo de enfermedades metabólicas como el Alzheimer, la diabetes y el cáncer de colon», explica el estudio, publicado en el British Journal of Pharmacology. Esto significa que el ibuprofeno y el naproxeno podría afectar al metabolismo de la glucosa en el cuerpo.

Sin embargo, este es solo un estudio preliminar, básico, que necesita de la realización de otros análisis similares para determinar si el ibuprofeno puede utilizarse para prevenir la diabetes. «Se requieren ensayos clínicos en humanos para comprobar esta hipótesis», señala el estudio.