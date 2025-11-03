Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

UTAMED lanza «Emprendedores 2.0»: un nuevo espacio para quienes están reinventando el presente profesional

Padre e hija, dos generaciones unidas por la abogacía, inauguran la nueva apuesta de la universidad online que mira de frente al mercado laboral

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:48

UTAMED ha puesto en marcha «Emprendedores 2.0», una nueva iniciativa destinada a dar voz a profesionales que, en plena era digital, están transformando sus ... sectores, construyendo su marca personal y acercando sus profesiones a públicos que antes quedaban al margen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  4. 4 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  8. 8 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal UTAMED lanza «Emprendedores 2.0»: un nuevo espacio para quienes están reinventando el presente profesional

UTAMED lanza «Emprendedores 2.0»: un nuevo espacio para quienes están reinventando el presente profesional