UTAMED celebra la gala de entrega de las becas MEM-Fundación Unicaja en un emotivo homenaje al talento

Viernes, 11 de julio 2025, 12:39 Compartir

La Sala Fundación Unicaja María Cristina, joya arquitectónica del corazón de Málaga, acogió la gala de entrega de las becas MEM de la universidad online UTAMED, con el respaldo de Fundación Unicaja, en una noche cargada de emoción, compromiso y reconocimiento al talento.

Conducido por la periodista Toñi Moreno, el evento rindió homenaje a historias de vida que desafían las barreras del sistema universitario convencional. Las becas MEM nacen con el propósito de ofrecer acceso a titulaciones universitarias oficiales a personas con gran potencial que, por motivos económicos, sociales o personales, no habían podido iniciar o continuar su formación.

En esta primera convocatoria se otorgaron 61 becas para grados y másteres oficiales. Cinco de los becados —Vanessa Mercado, Fran Díaz, Pablo Rich, Ismael Román y Alicia Petrashova— representaron sobre el escenario las distintas ramas formativas de UTAMED, compartiendo testimonios cargados de emoción, superación y futuro. Sus historias pusieron rostro a un proyecto que apuesta por las segundas oportunidades y por transformar vidas a través de la educación.

La gala comenzó con la intervención de Sergio Corral, director general de Fundación Unicaja, quien destacó el compromiso de la institución con la educación como motor de cambio social, y reconoció el papel de UTAMED como agente transformador.

A continuación, el rector de UTAMED, Juan de Dios Jiménez, reafirmó el compromiso de la universidad con la igualdad de oportunidades y la renovación del sistema educativo, deseándole a los becados un futuro lleno de propósito.

Tras un interludio musical a cargo del joven pianista malagueño Marcos Castilla, intervino el Secretario General de UTAMED, Manuel Casaus, quien detalló que más de 4.500 personas participaron en la convocatoria, de las cuales solo 61 accedieron a la fase final para obtener su beca.

A continuación, los representantes de los premiados ofrecieron emotivos discursos de agradecimiento a UTAMED y Fundación Unicaja. En palabras de Vanessa Mercado, del área de conocimiento de Empresa Digital: «Esta beca no es solo una oportunidad académica. Es un paso firme hacia adelante. Es la oportunidad de seguir construyendo una vida con propósito».

Después de los becados, el presidente de UTAMED, Paco Ávila, subrayó la importancia de premiar no solo la aptitud sino también la actitud, y agradeció a Fundación Unicaja su firme apuesta por democratizar el acceso a la universidad mediante la creación de oportunidades. Ávila lanzó una pregunta: «¿Saben cuántas personas en España no pueden estudiar por falta de tiempo? Cinco millones de vidas que quieren cambiar su futuro y no tienen los medios. Por eso, en UTAMED vamos a llevar la universidad a la puerta de sus casas». El Presidente concluyó tendiéndole la mano a las universidades públicas para investigar juntos e invertir en el capital humano, contribuyendo al desarrollo social de forma colaborativa.

Esta gala no fue solo una celebración, sino el punto de partida para un programa de becas que, en palabras de sus organizadores, «ha llegado para quedarse». Porque apostar por la formación es apostar por un futuro más justo, más inclusivo y con más oportunidades para todos.

Temas

Málaga