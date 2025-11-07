La universidad española duplica los alumnos extranjeros en una década

España es un destino cada vez más atractivo para los estudiantes de otros países que quieren recibir formación universitaria fuera de su territorio, aunque todavía ... está lejos de la capacidad de captación de los gigantes continentales en internacionalización de los estudios superiores, como Alemania, Francia o Países Bajos. Esta es la conclusión principal del informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), realizado dentro de su programa común de investigación socioeconómica.

El argumento que sostiene la afirmación inicial es que España prácticamente ha duplicado el número de extranjeros que estudian en sus centros superiores públicos y privados en los últimos ocho años, hasta alcanzar en el curso 2023-24, el último con datos cerrados, los 159.000 alumnos de otros países. Esa cifra supone un incremento del 70% sobre los 95.000 estudiantes llegados del exterior que había en el curso 2015-16.

De los 159.000, seis de cada diez se han matriculado en las universidades españolas para estudiar la titulación al completo y el otro 40% son alumnos temporales, que tras aprobar un número concreto de créditos volverán a su país para completar los estudios, y que suelen coincidir en buena parte con los beneficiarios de las becas de intercambio Erasmus. La suma de unos y otros supera ya uno de cada diez alumnos de los campus españoles (11%), cuatro puntos más que en 2015.

De hecho, el fuerte de la universidad española es la atracción de estudiantes temporales, con unos 63.000 matriculados hace dos cursos. España es el líder del programa de intercambio Erasmus desde hace muchos años, ya que recibe al 14% de estos estudiantes becados por la UE, muy por encima del 10% de Italia y casi duplicando a Alemania y a Francia.

Sin embargo, en la recepción de alumnos extranjeros que vengan a realizar la formación universitaria al completo está todavía en la mitad inferior de la lista continental. Con el 5,2% de los matriculados en los campus o receptores de formación 'online' con este origen, tiene la mitad de peso de extranjeros que la media de la UE (9,9%) y es el cuarto país receptor por la cola, solo por encima de Grecia, Croacia e Italia y muy lejos del 12,7% de Alemania, del 11% de Francia o del 17,5% de Países Bajos.

Pese a quedar aún mucho margen de mejora, lo cierto es que las universidades españolas han logrado un gran aumento de captación de estudiantes extranjeros que vengan a estudiar toda su carrera de forma presencial en los últimos años. Los 95.378 que lo hicieron en el curso 2023-24 supusieron multiplicar por dos y medio la cifra de solo ocho años antes y han hecho que en el ranking de estudiantes extranjeros presenciales llegados a la UE España escale del octavo lugar al quinto.

A mayor nivel, más alumnos

El último elemento del análisis indica que cuanto mayor es el nivel de estudios más sube la capacidad de las universidades españolas de captar a estudiantes extranjeros. Mientras que entre los estudiantes de grado la proporción de otros países es el 4%, en los máster sube ya al 5,8% y entre los estudiantes de doctorado escala hasta el 12,4%.

En lo que sí que hay un claro distingo es en el destino de los alumnos extranjeros según su tiempo de permanencia en España. Cuando se trata de estudiantes temporales, sobre todo Erasmus, el 81% se dirigen a las escuelas y facultades públicas. Sin embargo, el caso de quienes llegan para completar una carrera el 45% se matricula en centros privados, que han hecho una gran apuesta por la atracción de extranjeros, hasta el punto de que son ya uno de cada cinco de sus matriculados (21%) frente al menos de uno de cada diez en las universidades públicas (9%).

Los autores del análisis consideran que el reto de las universidades españolas —en especial las públicas— pasa por reforzar la capacidad de atraer talento internacional para cursar titulaciones completas, sin perder la fortaleza alcanzada en los intercambios temporales. El primer paso para lograrlo, aseguran, es avanzar en la homologación y convalidación de títulos y facilitar el proceso de admisión del alumnado extranjero.