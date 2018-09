La reina Letizia preside en Oviedo la apertura del curso escolar La Reina Letizia durante su visita a uno de los centros. / Europa Press La Monarca ha visitado un colegio y un instituto de la capital asturiana acompañada de la ministra de Educación, Isabel Celáa LAURA MAYORDOMO Gijón Miércoles, 12 septiembre 2018, 15:09

La Reina ha inaugurado está mañana el curso escolar en el colegio Baudilio Arce y el IES Doctor Fleming, en Oviedo, en compañía de la ministra de Educación, Isabel Celáa, el presidente del Principado y el consejero Genaro Alonso.

Doña Letizia ha llegado al centro escolar, ubicado las inmediaciones del Calatrava, en la calle Guillermo Estrada, a las 11.30 horas. Allí la aguardaban desde minutos antes las autoridades y los directores de ambos centros. la comitiva se ha dirigido entonces a una de las aulas de informática, donde la reina ha charlado unos segundos con una de las alumnas, que le ha explicado que estaban haciendo unas fichas de matemáticas.

A continuación, han dirigido sus pasos hacia la biblioteca, donde la clase de 2ºA realizaba ejercicios de lectura y dibujo. En el momento en que la Reina entró en el aula, era la pequeña Olivia quién estaba en la pizarra haciendo el dibujo de un indio. Después le cedió el turno a Enma Marín, de 6 años, a quién le tocó hacer un dibujo de un niño. «Me dijo que además del helado le tenía que haber puesto una manzana», ha explicado, resuelta, tras la visita real.

El cumpleaños de doña Letizia

Los niños de segundo de Primaria quisieron cantarle el 'Cumpleaños Feliz' a Doña Letizia. «Sabía que su cumpleaños es el sábado, pero me dijo que no la felicitara porque no le gustaba que le felicitaran el cumpleaños», desveló ya en el patio del colegio, donde todos los alumnos del Baudilio Arce y el profesorado se han reunido para posar para una foto de familia.

Previamente, doña Letizia había conocido a los alumnos más pequeños del centro, los de infantil, que aprovecharon la espera para realizar unos particulares y coloridos retratos de la Reina, que una de las alumnas, Julieta Neira, le entregó. También se llevó unos lápices de memoria, bolígrafos y sendas gorras con el nombre del colegio para sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La inauguración oficial del curso ha concluido en el IES Doctor Fleming, aún vacío de alumnos ya que las clases no comienzan hasta el viernes. Allí ha estado cerca de media hora y se ha reunido con los miembros del consejo escolar, mientras en la calle Guillermo Estrada, un centenar de personas aguardaban su salida.