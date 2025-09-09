Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un instituto en Mérida. EFE

El porcentaje de españoles con bajo nivel educativo duplica al de Europa: el 35% tiene como máximo la ESO

El informe 'Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2025' analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos

C. P. S.

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:48

España mantiene un porcentaje de población con bajo nivel educativo (34,7%) que supera al doble de la Unión Europea (15,5%) y en 16 ... puntos a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  6. 6 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8 Cúllar denuncia pintadas e insultos contra la alcaldesa y su Policía Local
  9. 9 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  10. 10 Detenido por entrar a robar en un centro religioso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El porcentaje de españoles con bajo nivel educativo duplica al de Europa: el 35% tiene como máximo la ESO

El porcentaje de españoles con bajo nivel educativo duplica al de Europa: el 35% tiene como máximo la ESO