Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estudiantes universitarios siguen una presentación en un salón de actos. F. GÓMEZ

Medicina, Ingeniería e Informática son las carreras con más empleo y mejores sueldos

Artes y Humanidades engloba los estudios universitarios con más tasa de paro a los cuatro años de haberse titulado y con los peores salarios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

Medicina, las ingenierías más tecnológicas e Informática son los estudios universitarios españoles que con mayor posibilidad garantizan a los estudiantes un empleo y buenos salarios ... poco después de terminar la carrera. Por contra, las titulaciones con menor inserción laboral son las de la familia de Artes y Humanidades. Así lo concluye un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que tiene en cuenta la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el sueldo, la estabilidad o precariedad laboral y la adecuación del puesto de trabajo con los estudios realizados por los universitarios españoles a los cuatro años de haberse titulado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  7. 7

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  10. 10 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Medicina, Ingeniería e Informática son las carreras con más empleo y mejores sueldos

Medicina, Ingeniería e Informática son las carreras con más empleo y mejores sueldos