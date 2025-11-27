Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«La estrella eres tú»: 'Tengo un Plan' aterriza en UTAMED para desvelar cómo captan la atención en la era digital

Universidades ·

Sergio Beguería y Juan Domínguez, entrevistados por Toñi Moreno, desgranan su método y visión emprendedora ante un centenar de asistentes y miles de espectadores 'online'

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:49

«La estrella eres tú». Con esa afirmación, que también es advertencia contra la ansiedad por los modelos de negocio rápidos, los fundadores del podcast ' ... Tengo un Plan' han condensado este miércoles en la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (UTAMED) su manera de entender el emprendimiento digital. Durante la segunda sesión del ciclo Emprendedores 2.0, Sergio Beguería y Juan Domínguez han ofrecido una conversación tan técnica como confesional, guiada por Toñi Moreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  8. 8 La fecha en la que volverá a llover en Granada tras las heladas
  9. 9 Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La estrella eres tú»: 'Tengo un Plan' aterriza en UTAMED para desvelar cómo captan la atención en la era digital

«La estrella eres tú»: &#039;Tengo un Plan&#039; aterriza en UTAMED para desvelar cómo captan la atención en la era digital