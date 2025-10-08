Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Captura de vídeo en la que aparecen que los perros Scotex y Lume al localizar a las dos últimas personas desaparecidas en el derrumbe del edificio que se produjo en la calle Hileras de Madrid. Efe

El edificio de Madrid tenía dos inspecciones desfavorables en 2022 y 2012

En ambos casos fue por el estado general de fachadas, exteriores y medianeras y por la conservación de cubiertas y azoteas

J. A. Guerrero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:31

El edificio que se derrumbó este martes en la calle de las Hileras número 4 de Madrid y que mató a cuatro trabajadores (tres obreros ... y una jefa de producción) tenía sendas inspecciones técnicas «desfavorables» en 2022 y en 2012, en ambos casos por el estado general de fachadas, exteriores y medianeras, así como por el estado general de conservación de cubiertas y azoteas y el estado de la fontanería y la red de saneamiento.

