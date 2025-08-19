Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
C. Sanchez

Dos madrileños, alcanzados por un rayo en los Pirineos franceses

Ambos permanecen hospitalizados en estado crítico

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 14:49

Una pareja de madrileños ha resultado herida al ser alcanzada por un rayo en los Pirineos franceses cuando realizaban una excursión en Aragnouet, en Altos Pirineos, cerca del paso fronterizo con España.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas cuando la pareja realizada una ruta de senderismo por esta zona y fue alcanzada por un rayo cerca de la cabaña Gelá, en el valle del mismo nombre. En el momento del incidente, ambos se encontraban al descubierto, en una meseta sobre un bosque, ha informado el medio francés France Bleu.

Una pastora que se encontraba cerca dio la alerta y avisó al pelotón de la gendarmería de alta montaña (PGHM) en Pierrefitte-Nestalas. Tras ser rescatada, la mujer, de unos 60 años, fue intubada y trasladada en helicóptero a un hospital de Toulouse, mientras que el hombre, de 66 años, fue hospitalizado en Tabes. Ambos están críticos, según este medio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  2. 2

    Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Arenas del Rey
  3. 3 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  4. 4

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  5. 5

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  6. 6

    Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite
  7. 7

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras
  8. 8

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  9. 9 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  10. 10

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos madrileños, alcanzados por un rayo en los Pirineos franceses

Dos madrileños, alcanzados por un rayo en los Pirineos franceses