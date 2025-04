Dos ciudadanos chinos en España desvelan que sus padres tuvieron que pagar para que nacieran

C. L. Miércoles, 23 de abril 2025, 10:56 Comenta Compartir

El desconocimiento y los clichés hacen que, en muchas ocasiones, se saquen conclusiones precipitadas sobre determinadas sociedades, comunidades o países. La comunidad china es una de las más numerosas en España y, como ocurre como con tantas otras por desconocimiento y estereotipos, tiene a sus espaldas muchas informaciones no del todo ciertas.

Se habla de su cultura del trabajo o incluso a teorías falsas que dicen que tienen las condiciones más fáciles que los autóctonos. Los bulos afectan también a su comida o a su descanso. Algunos también tienen que ver con costumbres o normativas que tienen en China, como las penalizaciones que se imponían a quienes tuvieran más de un hijo.

Esta cuestión todavía a día de hoy sigue generando un gran debate social y por ello los populares influencers Chickenpapi y Jiajunyn2, ambos de origen chino y afincados en España, han explicado en su podcast 'Un chino y medio' la política de natalidad y la ley del hijo único. Ambos admiten que sus padres pagaron multas por sus nacimientos.

Jiajunyn tiene un hermano y Chickenpapi dos, y ambos quieren desvelar la realidad de todo porque sigue generando muchas dudas. «Antes de 1979, que es el año en que se pone en marcha esta ley del hijo único, el lema de China era 'cuantos más niños, más fuerza'» porque se entendía que habría más mano de obra y más productividad, relata Chickenpapi.

«La población creció muchísimo y vieron que los recursos no daban para tanta gente», rememora. Admite, asimismo, que hubo problemas de hambre y se decidió cambiar las cosas. Se fijó un máximo de un hijo en las ciudades o de dos en las zonas rurales, siempre que el primer descendiente fuera una niña. Había, además, una multa por estos incumplimientos, que se supone que sus padres tuvieron que afrontar, aunque no llegan a desvelar su cuantía.

Como él explica, «esto genera diferentes problemas», como la tendencia de los chinos por querer un hijo varón para que pudiera trabajar y sacar adelante la familia. «Creó una descompensación en la época porque había muchos más hombres que mujeres», detalla, además de incidir en que también afectaba a la pirámide poblacional porque cada vez había más mayores y menos niños. «En todos los países pasa ahora que la población está envejeciendo y la pirámide está invertida», añade Jiajunyn.

Ambos inciden en que hubo momentos en los que obligaron a mujeres a abortar o esterilizaron a hombres hasta que vieron esta situación. «Hasta el año 2015 permitieron ya tener a dos hijos por familia y a partir del 2021, tres o los que quieras», explica Chickenpapi, al que su amigo sigue diciendo que «ahora hay ciertos sitios en los que hacen como España: te dan beneficios por tener algunos hijos más y te animan y te pagan los pañales o una cantidad al mes hasta las 3-4 años».

«Tendemos a tener muchos hijos porque se supone que son los que nos van a cuidar cuando seamos mayores: no hay jubilación, no hay ayudas, no hay nada», insiste Chickenpapi, que defiende que «cuantos más hijos tengas, menos riesgo». Ambos acaban debatiendo si actualmente tener hijos «es una buena inversión» y valorando si están a favor de esta ley: Jiajunyn cree que cuanto más control mejor, siempre que esté bien hecho, mientras que Chickenpapi no entiende esta prohibición. «Quien quiere tener dos o tres hijos, ¿por qué no?», se pregunta.

