La doctora que revela por qué deberías cocinar el tomate: «Es más poderoso»

Habitualmente se suele pensar que comer los alimentos crudos es más sano y engorda menos que si se toman cocinados. Sin embargo, no siempre es así. Y un buen ejemplo de ello es el tomate, que aunque pueda parecer que la mejor forma de disfrutar de él sea sin alterar en una ensalada, lo cierto es que si se cocina junto a aceite de oliva ofrece unos beneficios increíbles a los que no se pueden acceder si se consume crudo.

Así lo explica en su última publicación de TikTok la doctora María Muñoz, que en un vídeo en dicha red social explica que el tomate cocinado «tiene más licopeno» que el tomate crudo. «Muchos creen que comer tomate fresco es siempre lo mejor, pero cuando hablamos de licopeno, el pigmento rojo que da color al tomate y que es un potente antioxidante, la situación cambia bastante», comenta la experta.

El licopeno, según detalla, ayuda a proteger nuestras células del daño oxidativo y está relacionado con la reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer como el de próstata. Y «lo curioso» es que el licopeno del tomate es más accesible para nuestro cuerpo cuando está cocinado.

«Si lo cocinas no solo cambia el sabor, también mejora la absorción de sus antioxidantes más poderosos» María Muñoz Doctora

«El calor rompe las paredes celulares del tomate y libera más licopeno facilitando su absorción. Además, cocinarlo con un poco de aceite potencia aún más esa absorción», dice la doctora. Eso sí, esta situación no implica que comer tomate crudo sea peor: «El tomate crudo conserva otros nutrientes como la vitamina C que es sensible al calor y se pierde con la cocción. También aporta fibra, potasio y ácido fólico».

Por este motivo, explica que el tomate es saludable «lo tomes como lo tomes». «El crudo conserva más vitamina C aunque si lo cocinas no solo cambia el sabor, también mejora la absorción de sus antioxidantes más poderosos». «Para aprovechar al máximo los beneficios del tomate, combina su consumo crudo y cocinado», concluye.

