El doctor Pedro Cavadas avisa sobre el auge de la IA: «Cada vez somos más tontos»

Alberto Flores Granada Viernes, 18 de julio 2025, 09:49

Cada vez somos más tontos. Esa es la conclusión a la que ha llegado el afamado médico español especializado en cirugía reconstructiva Pedro Cavadas. Y tanto es así, que no descarta que en el futuro la inteligencia artificial juegue un papel más protagonista en el sector de la medicina, dejando lo que abriría una puerta para que también ocurriera lo mismo con otros sectores.

Fue en una entrevista en Radio Televisión Española en la que preguntaron al doctor sobre su opinión sobre la inteligencia artificial en su sector y si cree que podría llegar a suplantar a los humanos en medicina en el futuro.

Ya en la actualidad el papel de la tecnología y la robótica es clave en medicina, con una participación destacada en investigación sanitaria y dentro de los quirófanos. Y a ese papel hay que sumar una gran ventaja: la IA avanza mucho más rápido de lo que los humanos podemos hacerlo. «El ser humano dejó de evolucionar, cada vez somos más tontos», aseguró Cavadas en la entrevista.

Por este motivo cree que pronto habrá una colisión entre la IA y el ser humano, aclarando que no confía en que pueda existir una coexistencia entra una IA cada vez con mayor capacidad de resolución y la población. «Parece inevitable que en algún momento entrará en conflicto», un futuro del que no se atrevió a profundizar pero del que dejó claro que no será «un futuro brillante».

La entrevista, que tuvo lugar en el programa 'Plano General' de La 2, que se emite los viernes a las 22:00 horas, Cavadas también cargó contra la capacidad evolutiva del ser humano: «Hace mucho tiempo que el ser humano dejó de evolucionar. No somos más listos. Es más, cada vez somos más tontos».

Esto es algo que ocurre, según explicó el médico, debido a que «cada generación es un poco más tonta porque está menos estimulada». De hecho, aclaró que al nivel al que «avanza, evoluciona y mejora» la inteligencia artificial es algo a lo que el ser humano «nunca jamás» podrá llegar.