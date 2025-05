Diez referentes del entorno eclesial opinan sobre León XIV

Me alegra mucho el nombre que ha elegido, León XIV. El último León fue un Papa muy abierto, fue el que abrió realmente el ... Vaticano a los más necesitados, a los pobres y a los trabajadores», asegura Javier Elzo. El sociólogo apunta que desde el punto de vista ideológico, Robert Prevost se sitúa en el centro izquierda. «No diría ni más moderado ni más progresista que Francisco, creo que lo que marcará será su forma de ser».

Respecto a su nacionalidad norteamericana, el sociólogo subraya que «está muy marcado por la situación de los países de Sudamérica. Yo creo que ese es un dato muy relevante. Tendrá una visión de alguna forma similar a la de Francisco con los más pobres y necesitados».

Elzo reconoce que le llamó la atención la vestimenta con la que el sucesor de Francisco se presentó al mundo. Se vistió como lo hizo Benedicto XVI, con la sotana, el esclavina y la estola, Bergoglio solo empleó la primera en señal de humildad. «¿Quiere decir algo? Algo querrá decir pero no voy a empezar de entrada con una opinión crítica».

Juan María Laboa Historiador de la Iglesia «La idea de Francisco con otra personalidad»

Juan María Laboa destaca en primer lugar la experiencia vital del nuevo Papa. «Ha estado en Estados Unidos, Hispanoamérica y Roma. Su historia hace que conozca bien la Iglesia», afirma. Otro punto a subrayar es que procede, como Francisco, de una congregación religiosa. «Es digno de señalar que haya dos pontífices con este origen de forma consecutiva en un momento precisamente de crisis de las congregaciones religiosas. Está claro que entra dentro, pero plenamente, no con dudas, del sentido que tenía el Papa Francisco de una iglesia más cercana», insiste.

El historiador considera que los gestos son importantes. «Dudo mucho que vuelva a residir en el Palacio Apostólico –Bergoglio fijó su residencia en la Casa de Santa Marta como muestra de sencillez y humildad–. Todos los Papas vivían muy pobremente, pero el mundo necesita señales externas». «La idea de Francisco está en él,aunque tiene otra personalidad. No es como el argentino, más espontáneo, pero está claro que vamos a tener las mismas inquietudes».

Carmen Bernabé Teóloga y biblista «Conoce los problemas de los pobres y emigrantes»

Maite Bernabé considera que el nombre escogido por Robert Prevost, León XIV, es «sintomático». El anterior Papa con ese nombre escribió la encíclica 'Rerum Novarum', que, a finales del siglo XIX, se apoyó en la doctrina social de la Iglesia para buscar una alternativa al liberalismo y sus excesos y al socialismo, abordando los problemas sociales y económicos. «Además, conoce bien Perú y ha visto los problemas de los emigrantes, de los pobres, de la periferia». «Es esperanzador, teniendo en cuenta el momento que vive EE UU», considera. «No era el candidato ideal de Trump».

Por otro lado, la experta opina que Prevost representa una continuidad de la línea emprendida por Francisco en aspectos como la sinodalidad, uno de los proyectos más importantes de su predecesor. Sin embargo, trae un cambio en cuanto a las formas, que Bernabé aprecia en la indumentaria. «Ha recuperado la estola y la cruz de oro», apunta. Otro aspecto que destaca es que hasta ahora era el encargado de seleccionar a los nuevos obispos: «Les conocía, y ellos a él».

Javier Vitoria Teólogo «La urgencia ahora es la paz, como mencionó»

Pese a su origen estadounidense, Javier Vitoria cree que los 40 años que Prevost ha pasado en Perú le hacen valedor de la etiqueta de «Papa del Sur». «Ha estado en contacto con los pobres, con la gente más desarmada y cerca del lugar donde Gustavo Gutiérrez, que era peruano, fundó la Teología de la Liberación», expone. «Me parece significativo que lo hayan escogido», apunta. «Los que van allá como misioneros conocen la pobreza, que me parece un tema central en la misión de la Iglesia».

En cuanto a lo que está por venir, Vitoria no espera grandes cambios de rumbo. En sus primeras palabras, León XIV mostró una «continuidad» con la obra de Francisco, a quien citó «varias veces» durante su discurso. Sin embargo, el experto destaca las referencias del nuevo Pontífice hacia la paz. «Es la urgencia ahora, algo prioritario, por eso la mencionó tantas veces. Estamos viviendo un genocidio en Gaza y todos los países se están armando, No se puede atender a los pobres y al mismo tiempo armarse», considera.

Carlos García de Andoin Politólogo y teólogo «No es un Francisco II, es más pragmático»

Carlos García de Andoin cree que la elección de Prevost «ha sido una propuesta muy inteligente del episcopado hispanoamericano. Han visto que la manera de seguir con la línea de Francisco no era un Francisco II, sino un perfil distinto, más pragmático y capaz de tender puentes», explica. Sobre su nacionalidad, considera que pese a ser norteamericano, es «también profundamente latinoamericano porque ha estado 40 años de misionero».

Respecto al nombre elegido, considera que es muy significativo porque fue «León XIII quien a finales del siglo XIX y principios del XX inauguró la doctrina social de la Iglesia, de manera que su nombramiento supone una afirmación de líneas sociales, de diálogo de la Iglesia con el mundo y de compromiso de la Iglesia con la justicia y la paz». La otra vertiente de su'antecesor es su acercamiento a los laicos. El teólogo apunta un último detalle: «Dijo 'fratelli e sorelle', es decir, hermanos y hermanas. Es un ejercicio de feminizar el lenguaje».

Rafael Aguirre Teólogo y biblista «Puede jugar un papel importante en EE UU»

El teólogo y biblista Rafael Aguirre confiesa que el nuevo Papa, a quien describe como un hombre «discreto», le causó «buena impresión». Su larga tratectoria en Perú y su estrecho vínculo con Francisco son «pequeños detalles pero importantes». Como punto a destacar, señala su nacionalidad estadounidense. «La Iglesia norteamericana vive un momento de gran división interna, con un sector integrista muy crecido y grupos trumpistas», explica.

El vicepresidente, J. D. Vance, así como el secretario de Estado, Marco Rubio, son católicos que Aguirre sitúa en este contexto. A ello se une que los evangélicos tienen también una gran influencia en EE UU –fueron uno de los grandes apoyos de Trump–, por lo que Prevost «puede jugar una función muy positiva» en ese país. Además, el experto cree que León XIV mantendrá una «continuidad con el fondo» del papado de Bergoglio. «Probablemente era el candidato de sector más afín a Francisco porque ha salido muy rápido, venía preparado».

Imanol Zubero Profesor y Doctor en Sociología «Me alegro como creyente y ciudadano»

El profesor de la UPV apenas conocía la figura del nuevo pontífice, pero nada más saber de su perfil, su trayectoria y sus primeras palabras, lo ha recibido «con mucha alegría» y esperanza. «En cuanto me he enterado del nombre que ha elegido, he visto que era toda una declaración de intenciones». Se refiere Imanol Zubero a que León XIII fue un Papa clave en el devenir de la Iglesia en tiempos modernos. «Le tocó la transición del siglo XIX al XX y consiguió modernizar una institución que se había quedado fuera de tiempo. Fue el impulsor de la doctrina social de la Iglesia», rememora.

Por ello, entiende que el nuevo pontífice va a continuar la línea de Francisco relativa al «diálogo con el mundo, la apertura y la modernidad». «Ya no existe como antaño una gran cristiandad, por lo que la Iglesia, como decía Francisco, debe ser misionera en todo el mundo, también en Euskadi y en España». Resalta además la edad de Prevost: «Es joven y si la salud le respeta podemos tener un Papado de 20 años. Como creyente y ciudadano, me he alegrado mucho».

Elena Unzueta Directora de Caritas Bizkaia «Su perfil de paz y ayuda es un regalo divino»

Como directora de Caritas Bizkaia, la valoración de urgencia de Elena Unzueta del nuevo inquilino de la Santa Sede ha sido muy positiva. «Lo vemos como un perfil continuista del anterior Papado, va a seguir la senda de Francisco y sus valores de paz, diálogo, humildad y servicio», asegura. Cree que la elección de Prevost obedece a los tiempos turbulentos a nivel geopolítico: «Estamos en un momento repleto de conflictos armados y llega León XIV con su mensaje de construir puentes y con su perfil misionero. Es por tanto un regalo divino esta faceta de ayuda y compromiso con los más necesitados y desfavorecidos».

Pone el foco Unzueta en que Prevost redactara y leyera su discurso en lugar de improvisar, ya que demuestra «que tiene un mensaje valiente y decidido y que tenía clarísimo qué es lo que quería transmitir». Por último, agradecía que el nuevo Papa haya hablado también en castellano en reconocimiento del peso de la Iglesia en el mundo hispano. «Tiene vocación social y espíritu misionero, lo que es un gozo para nosotros».

Francisco José Ruiz Decano de Teología de Deusto «Un hombre sobrio que huye de la polarización»

El decano de Teología de Deusto, Francisco José Ruiz, se mostraba «impresionado» por la eleccion de Prevost, «que no figuraba entre los primeros en las listas». En cualquier caso, le ha gustado la elección papal: «Tiene un perfil muy interesante, con su procedencia de Estados Unidos pero una larguísima carrera como misionero en Perú», lo que denota «una sensibilidad hacia un mundo marginado y, sobre todo, diverso». Destaca también Ruiz que se ha vuelto a elegir a un pontífice de una orden religiosa.

Mientras que Francisco era jesuita, León XIV es agustino. «Que sea de una orden religiosa le da un halo de carisma y de radicalidad. Hasta donde yo sé, se trata de un hombre sobrio y poco mediático, un perfil muy bonito para mostrar una humildad natural». Recuerda el profesor de Deusto que en EE UU la Iglesia está «muy dividida» ideológicamente pero Prevost ha mostrado siempre moderación ante estas luchas. «Huye de la polarización y ha llamado a tender puentes, un mensaje muy bueno y que perdurará».

Javier Madrazo Ex líder de Ezker Batua «O acomete reformas o seremos irrelevantes»

Javier Madrazo, excoordinador de Ezker Batua y muy activo en los círculos de los cristianos de base de Bizkaia, era de los que más escépticos se mostraban sobre el sucesor de Francisco. «De los nombres que se barajaban era de los más potables y no me suena mal su perfil, pero hay que ver cómo desarrolla su mandato y si se atreve a concretar en reformas los gestos y declaraciones que hizo Francisco». De esta forma, le reclama valentía y una profundización en la apertura de la Iglesia al mundo y los retos actuales.

«Ante la amenaza del sector ultra resistente a los cambios que representan organizaciones muy activas como el Opus Dei, Hakuna o 'los Kikos', el Papado tiene que reaccionar y movilizar a los cristianos que queremos reformas amplias. De no hacerlo, terminaremos siendo insignificantes». Entre los cambios necesarios, hace hincapié en el papel de la mujer en la Iglesia. «Este tema es sangrante, es inexplicable que las mujeres estén relegadas en la Iglesia y que no tengan acceso a gobernarla», lamenta.