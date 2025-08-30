La DGT advierte quiénes están obligados a usar la señal V-16 y cómo A partir del uno de enero del próximo año la luz V-16 deberá ser usada, sustituyendo asía a los triángulos

Esther Guerrero Sábado, 30 de agosto 2025, 10:06

Hasta el momento, la señal V-16 no se debe usar con obligatoriedad, es más, se usa en diversas ocasiones junto con los triángulos en caso de avería en la vía. Sin embargo, a partir del uno de enero de 2026 esto va a cambiar.

La Dirección General de Tráfico ha establecido que a principios del año que viene los triángulos deben desaparecer y serán sustituidos por la luz que se coloca en el techo. Según ha señalado en la red social 'X' la DGT, no todos los vehículos tienen esta obligatoriedad. Por su lado, las motocicletas pueden no usar esta señalización.

Asimismo, no siempre se debe colocar en el techo del vehículo. Esto simplemente se trata de una recomendación, ya que es en el lugar donde más visibilidad tiene. En caso de que no se pueda colocar en el techo, se colocará en el lateral más alto, preferiblemente en el lado del piloto.

La señal V-16 deberá ser usada por turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales.

Esta señal ofrece una visibilidad no solo física, también virtual. En caso de ser conectada, los Centros de Gestión del Tráfico avisa al resto de conductores que circulan por la vía de la incidencia. Al alertar con antelación, se reduce el riesgo de accidentes sobre todo en carreteras con poca visibilidad o con mucha densidad de tráfico.

En el caso de los triángulos, los usuarios con problemas en la vía debían bajar del vehículo para colocarlos a la distancia obligada. Sin embargo, esto suponía un problema, ya que muchos eran atropellados realizando este acto. Entre 2019 y 2022 fueron 42 los fallecidos por esta causa.

A partir del uno de enero, no usar la señal V-16 tendrá una sanción económica de 80 euros. No solo será por no utilizarla, también se podrá multar por no colocarla correctamente o por no encontrarse en buen estado y estar homologada por la DGT.