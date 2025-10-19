Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nueva señal de la DGT 'S-17a' Ideal

La DGT aclara su nueva señala más misteriosa: quién puede aparcar y dónde

La señal S-17a permite el estacionamiento por un motivo y tiempo concreto

Esther Guerrero

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:44

Las señales de trafico son símbolos que se ven diariamente por miles de personas. Ayudan a que, tanto conductores como viandantes, puedan vivir seguros y evitan accidentes graves. Sin embargo, cada día se pueden apreciar situaciones en las que no hay una señalización que indique que se debe hacer en un supuesto concreto.

Por ello, la DGT actualiza constantemente normas y señales, adaptándolas lo máximo posible a las necesidades de los ciudadanos. En este caso, se ha elaborado una nueva señal, 'S-17a', que permite aparcar un vehículo en una zona para un destino determinado y un tiempo limitado.

La propia ilustración indicará el motivo que permite la parada, con un símbolo de hospital o farmacia por ejemplo, y el tiempo, con un reloj o cronómetro.

Se trata de una señal vertical, por lo que se encuentra en un nivel inferior de jerarquía, por lo que prevalece las indicaciones de los agentes de tráfico, las señales temporales y los semáforos.

El incumplimiento de esta o cualquier otra señalización va desde los 100 a los 500 euros y la retirada de puntos del carnet en casos mayor gravedad.

