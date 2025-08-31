Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los mossos detuvieron al agresor en una gasolinera de Manresa. R. C.

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

La víctima, de 27 años y que cayó sobre unos contenedores que amortiguaron el impacto, se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:09

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y arrojó por la ventana a ... su mujer -de 27 años- en Manresa (Barcelona). El individuo tenía una orden de alejamiento de la víctima. La mujer resultó herida grave y se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro, según han informado este domingo fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  3. 3

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  4. 4 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  5. 5

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  6. 6

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  7. 7

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  8. 8

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  9. 9

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  10. 10

    Pacheta: «Tenemos que ganar siendo fieles a lo que entrenamos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa