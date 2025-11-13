Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica

El arrestado podría ser condenado a dos años de cárcel por matar al ejemplar de una especie en peligro de extinción

J. M. L.

Toledo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) han detenido en Toledo al vigilante de una finca por haber abatido ... a tiros un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las especies más amenazadas de la península.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  4. 4 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  5. 5 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  6. 6 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  7. 7 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  8. 8 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  9. 9 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica

Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica