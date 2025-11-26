Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Coche de la Policía Nacional R. C.

Detenido por la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de Cádiz

La Policía Nacional busca a un segundo sospechoso de participar en el crimen, que podría haber sido como consecuencia de un robo

C. P. S.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:56

La investigación por la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado domingo ... se ha saldado con un detenido como presunto autor de estos hechos, según ha confirmado Policía Nacional. Según parece, ya constaban sobre él antecedentes penales y se encontraba participando en un programa de reinserción.

