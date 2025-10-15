Desvelan el motivo por el que la Coca-Cola sabe mejor en botella de vidrio o de grifo El doctor Robert Barker, químico de alimentos y envases de la Universidad de Kent, explica qué es lo que realmente causa los cambios en las bebidas gaseosas

Alberto Flores Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:05 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

Los refrescos que consumen millones de usuarios en todo el mundo vienen embasados en múltiples formatos. Cada uno tiene su favorito y todos coinciden que el sabor no es el mismo en un soporte que en otro. Esta cuestión tiene una explicación. Y es que refrescos como Coca-Cola o Pepsi saben mejor cuando se beben de una botella de vidrio o en un restaurante donde la sirven de grifo.

El doctor Robert Barker, químico de alimentos y envases de la Universidad de Kent, explica qué es lo que realmente causa que las bebidas gaseosas como la Coca-Cola tengan un sabor diferente según cómo se beban en declaraciones al diario británico The Sun.

La diferencia inmediata entre el vidrio, el plástico y una lata es la 'fuerza' con la que mantienen las burbujas, que si son 'atrapadas' por más tiempo, favorecen que el sabor del refresco mejore.

«La carbonatación se absorberá con el tiempo en el interior de la botella de plástico, lo que reducirá la carbonatación con el tiempo», dice Barker. «Las latas de aluminio tienen un revestimiento interno, por lo que generalmente tienen una resina colocada en el interior que también es esencialmente impermeable a los gases, lo que significa que la vida útil y la pérdida de carbonatación también son relativamente bajas en una lata», agrega el experto.

«Eso significa que sientes ese hormigueo y esa efervescencia cuando la abres y la notas un poco más fresca y ligera... la botella de plástico perderá eso con el tiempo y lo absorberá naturalmente», dice Barker. Otro factor que puede influir en el sabor de una botella de plástico son las pequeñas cantidades de material que pueden filtrarse en el líquido con el tiempo.

Esta situación no afecta a la salud, ya que están muy por debajo de los niveles permitidos por las autoridades, explica el doctor Barker. «No es peligroso, pero eso podría, particularmente con los aldehídos, provocar un ligero cambio en el sabor con el tiempo, sobre todo si se trata de una botella que está al final de su vida útil, y eso ciertamente se compara con el vidrio, que nuevamente es inerte, por lo que la transferencia de sabor es relativamente baja», dice.

Una tercera diferencia importante es cómo cada material es capaz de mantener el frío, y la botella de vidrio lo hace mejor. Barker agrega: «Eso significa que cuando la llevamos a nuestros labios y bebemos de ella, percibimos ese sabor extra frío. Toca nuestros labios y probablemente mejora nuestra percepción», dice.

«Las latas también son bastante buenas para hacer eso, pero no lo hacen durante un período de tiempo tan largo, por lo que tienen una buena transferencia de frío», explica el experto.

Incluso en la parte superior de una botella de Coca-Cola puede ser clave para marcar la diferencia. Las botellas de plástico suelen tener bocas más anchas en comparación con las botellas de vidrio. Cuando tomamos un sorbo, bebemos «tanto con la nariz como con la boca», explica Barker, por lo que obtenemos todas las sensaciones de la efervescencia, el olor y todo lo demás desde un espacio mucho más pequeño.

La Coca-Cola de grifo

También cuando se sirve de grifo cambia el sabor, a pesar de ser el mismo producto. Barker apunta que la percepción de lo que se está comiendo y bebiendo puede ser la razón principal por la que la Coca-Cola de grifo parezca mejor. Pero dice que la forma en que funcionan las bebidas de grifo también puede tener influencia.

«La Coca-Cola está presurizada y se suministra más inmediatamente», explica. Por lo tanto, se trata de ofrecer un sabor más inminente, en lugar de algo que está en el estante y pasa por una cadena de suministro de una manera diferente. Básicamente, pueden ofrecer un producto más cercano a su diseño original sin tener que depender de la vida útil», dice Barker.