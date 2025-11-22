Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

Tres de los cuatro detenidos en la operación son menores de edad

J.M.L

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

La Guardia Civil ha desarticulado en Toledo un violento grupo juvenil vinculado a los Trinitarios que estaba operando en varias localidades de esta provincia donde ... había generado gran alarma social. La operación se ha saldado con la detención de cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, que habían creado el grupo juvenil «AB7».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  5. 5 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  6. 6

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  7. 7 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  8. 8 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  9. 9

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  10. 10 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios

Desmantelada en Toledo una violenta banda juvenil relacionada con el grupo de los Trinitarios