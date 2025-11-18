Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Golpe al Cártel de Jalisco en España Efe

Desmantelada una 'oficina' del Cártel de Jalisco con 20 detenidos por ocultar cocaína en maquinaria industrial

Contaban con fincas en Ávila y Toledo para distribuir la droga y llevarla a Italia asociados con la camorra italiana

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:58

La Policía Nacional ha desmantelado la 'oficina' del Cártel de Jalisco Nueva Generación -CJNG- en España en una operación con 20 detenidos que comenzó al ... detectar la introducción de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio de la organización criminal.

