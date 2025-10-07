Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Afp

Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid

Once dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en la calle Hileras tras haberse caído

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 13:31

Comenta

Hasta once dotaciones de bomberos y ambulancias de Samur-Protección Civil se encuentran trabajando en la calle Hileras, en el centro de Madrid, tras haberse derrumbado parcialmente el forjado de un edificio que se encontraba en obras, según ha informado Emergencias Madrid. Por el momento, hay tres obreros heridos, según Emergencias Madrid.

Uno de los obreros ha sido trasladado al hospital con una fractura en pierna, mientras otros dos se encuentran leves.

Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y han cortado las calles cercanas al suceso, ocurrido en un edificio que llevaba varios años abandonado.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

