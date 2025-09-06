La dermatóloga María Marcos advierte de los problemas de la manicura semipermanente: «Si lo haces pueden debilitarse y volverse más sensibles» Expertos alertan que dejar la manicura mucho tiempo en las uñas o retirarlas de forma brusca es muy malo para la salud de las uñas

La manicura semipermanente es uno de los rituales de belleza que muchos realizan mínimo una vez al mes. Llevar las uñas siempre en buen estado y siguiendo las tendencias del momento es algo que los más fieles a esto no dejan atrás.

Sin embargo, a pesar de que físicamente se vean sanas, expertas en la materia advierten de lo malo que puede llegar a ser esto. La dermatóloga María Marcos, ha alertado que, a pesar de que la semipermanente dura más tiempo intacta que un esmalte convencional, llevarlas más de dos semanas en las manos o más de tres en los pies y retirarlas de forma brusca puede causar muchos daños.

Este acto provoca sequedad, manchas y fragilidad. Más aún en verano, que son más frágiles por el sol, cloro o la sal del mar. Al retirar el producto, muchos optan por hacerlo desde casa en vez de ir a un centro. Un error que aclara María. Se suele limar la superficie para retirarlo de forma rápida, pero esto puede hacer que se retiren también las capas superficiales de las uñas dejándola «debilitada y sensible».

Recomendaciones

Una recomendación que explican los expertos es dejar un tiempo de descanso entre una y otra. En concreto mínimo de dos a tres días. Además, durante este tiempo se deben hidratar con aceites esenciales o sérums específicos.

María Marcos recomienda usar aceite de oliva o de almendras, ya que son ricos en vitamina E y por lo tanto devuelven la hidratación. Para los que prefieran productos de farmacia deben contener ácido hialurónico o glicerina. No todos los endurecedores sirven. Algunos dejan la uña más rígida y por lo tanto tiende a romperse.

No todas las uñas responden igual ante los productos. Por lo que habrá algunas que se dañen más o menos frente a este tipo de tratamientos.

