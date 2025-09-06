Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mujer realizando la manicura semipermanente IDEAL

La dermatóloga María Marcos advierte de los problemas de la manicura semipermanente: «Si lo haces pueden debilitarse y volverse más sensibles»

Expertos alertan que dejar la manicura mucho tiempo en las uñas o retirarlas de forma brusca es muy malo para la salud de las uñas

Esther Guerrero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:59

La manicura semipermanente es uno de los rituales de belleza que muchos realizan mínimo una vez al mes. Llevar las uñas siempre en buen estado y siguiendo las tendencias del momento es algo que los más fieles a esto no dejan atrás.

Sin embargo, a pesar de que físicamente se vean sanas, expertas en la materia advierten de lo malo que puede llegar a ser esto. La dermatóloga María Marcos, ha alertado que, a pesar de que la semipermanente dura más tiempo intacta que un esmalte convencional, llevarlas más de dos semanas en las manos o más de tres en los pies y retirarlas de forma brusca puede causar muchos daños.

Este acto provoca sequedad, manchas y fragilidad. Más aún en verano, que son más frágiles por el sol, cloro o la sal del mar. Al retirar el producto, muchos optan por hacerlo desde casa en vez de ir a un centro. Un error que aclara María. Se suele limar la superficie para retirarlo de forma rápida, pero esto puede hacer que se retiren también las capas superficiales de las uñas dejándola «debilitada y sensible».

Recomendaciones

Una recomendación que explican los expertos es dejar un tiempo de descanso entre una y otra. En concreto mínimo de dos a tres días. Además, durante este tiempo se deben hidratar con aceites esenciales o sérums específicos.

María Marcos recomienda usar aceite de oliva o de almendras, ya que son ricos en vitamina E y por lo tanto devuelven la hidratación. Para los que prefieran productos de farmacia deben contener ácido hialurónico o glicerina. No todos los endurecedores sirven. Algunos dejan la uña más rígida y por lo tanto tiende a romperse.

No todas las uñas responden igual ante los productos. Por lo que habrá algunas que se dañen más o menos frente a este tipo de tratamientos.

