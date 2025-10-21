«Soy dermatóloga y si te haces uno de estos tres tatuajes, prepárate para el festival del borrado» Ana Molina señala que hay que elegir muy bien bien la zona, el diseño y el tipo de tinta porque «la piel es para toda la vida y el tatuaje también»

El aviso de una dermatóloga por los tres tatuajes que no se deben hacer

Alberto Flores Martes, 21 de octubre 2025, 11:32

Hoy en día los tatuajes forman parte de una gran número de ciudadanos. De algo casi exclusivo de un bajo porcentaje de la población, ha pasado a ser una seña de identidad de muchas personas. Han cambiado los diseños, las técnicas y las tintas. Con los años, están tan presentes que se han convertido en una elección aceptada socialmente.

Sin embargo, esta popularidad ha hecho que en ocasiones se tomen decisiones no siempre bien meditadas de las que luego se arrepienten. En estos casos, hay que utilizar un tratamiento con láser para eliminar el pigmento o cubrir ese dibujo con otro diseño.

El motivo es que la piel puede reaccionar de formas inesperadas y no todas las cicatrizaciones son iguales. Por ello, es conveniente seguir las recomendaciones de los expertos para evitar infecciones y alergias. Además, también puede ocasionar algunas complicaciones para la salud.

De todo ello advierte la dermatóloga Ana Molina, que cuenta con más de 375.000 seguidores en su perfil de Instagram (@dr.anamolina). La experta ha explicado en un vídeo los tres tipos de tatuajes nunca se haría como especialista de la piel. El primero del listado son los tatuajes con varios colores. La profesional explica que, a mayor número de pigmentos, existe más posibilidad de desarrollar reacciones alérgicas. Además, recuerda que no es sencillo borrarlos en el futuro, ya que cada color necesita una longitud de onda e incluso láseres distintos. «Prepárate para el festival del borrado», apunta con ironía.

En segundo lugar, apunta directamente a la tendencia 'blackout', los tatuajes que cubren gran superficie de la piel de negro. Aunque los describe como visualmente impactantes, advierte que si debajo del dibujo aparece un lunar u otra lesión que empieza a cambiar, resulta muy complicado de diagnosticar. Esto podría dificultar la detección precoz de problemas graves en la piel, como el cáncer.

Por último, indica que los tauajes con tonos pastel o muy claros tampoco son los más indicados, ya que con el paso del tiempo tienden a difuminarse y, si se quieren eliminar cuesta mucho porque el láser actúa mejor sobre la tinta oscura. «Resulta casi imposible quitarlos con láser», apunta.

Por todo ello, «si vas a tatuarte, adelante, pero elige bien la zona, el diseño y el tipo de tinta porque la piel es para toda la vida y el tatuaje también».

