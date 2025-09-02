Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018

El conocidísimo actor francés Gérard Depardieu finalmente será juzgado por un delito de violación. Un juez de instrucción ha decidido que el Tribunal de París ... procese a la alicaída estrella, de 76 años, por supuestamente haber agredido sexualmente a la joven intérprete Charlotte Arnould, de 29. Así lo ha anunciado este martes el grupo de radiotelevisión France Info, cuya información ha sido confirmada por otros medios galos. De momento, se desconoce la fecha de este segundo juicio de Depardieu, quien fue condenado en mayo a 18 meses de prisión condicional por haber agredido sexualmente a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021.

«Después de siete años, siete años de horror e infierno (…), la petición del juez sirve para restablecer una verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de la importancia de esta decisión. Me siento aliviada», ha asegurado en su cuenta de Instagram la actriz, que solo tenía 22 años cuando supuestamente fue violada por Depardieu. Su abogada, Carine Durrieu-Diebolt, ha considerado esta decisión como «una respuesta a las falsas alegaciones de algunos medios» en contra de su clienta.

Arnould presentó una denuncia contra Depardieu en agosto de 2018. Lo hizo poco después de haber sufrido presuntamente dos violaciones con los dedos los días 7 y 13 de ese mes. Los hechos ocurrieron en el domicilio del actor en París, donde se había reunido con la actriz para ayudarla en su carrera artística. El intérprete de 'Cyrano de Bergerac' o 'La mujer de al lado' ha negado desde entonces haberla agredido. «Jamás, nunca jamás, he abusado de una mujer», escribió en una tribuna en el diario conservador Le Figaro en octubre de 2023.

Un caso que rompió el tabú del silencio

Esa denuncia, y sobre todo la imputación de Depardieu en 2020, abrieron la caja de pandora de las agresiones sexuales del famoso actor. Más de 20 mujeres lo han acusado en público de haberlas violado o abusado de ellas. El caso por la supuesta violación de Arnould representará el segundo juicio por delitos sexuales del intérprete en más de 200 películas y series.

Tras haberlo juzgado en marzo, el Tribunal de París ya lo había condenado en mayo a 18 meses de prisión y al pago de 23.000 euros en indemnizaciones. A pesar de ese juicio, Depardieu participó la pasada primavera en el rodaje de una nueva película. Fue su último proyecto tras varios años de ostracismo debido a su comportamiento.