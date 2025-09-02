Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018
Un juez de instrucción decide que procesen por esa supuesta agresión al famoso intérprete francés, que fue condenado en mayo a un año y medio de prisión por otros abusos sexuales
París
Martes, 2 de septiembre 2025, 17:46
El conocidísimo actor francés Gérard Depardieu finalmente será juzgado por un delito de violación. Un juez de instrucción ha decidido que el Tribunal de París ... procese a la alicaída estrella, de 76 años, por supuestamente haber agredido sexualmente a la joven intérprete Charlotte Arnould, de 29. Así lo ha anunciado este martes el grupo de radiotelevisión France Info, cuya información ha sido confirmada por otros medios galos. De momento, se desconoce la fecha de este segundo juicio de Depardieu, quien fue condenado en mayo a 18 meses de prisión condicional por haber agredido sexualmente a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021.
«Después de siete años, siete años de horror e infierno (…), la petición del juez sirve para restablecer una verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de la importancia de esta decisión. Me siento aliviada», ha asegurado en su cuenta de Instagram la actriz, que solo tenía 22 años cuando supuestamente fue violada por Depardieu. Su abogada, Carine Durrieu-Diebolt, ha considerado esta decisión como «una respuesta a las falsas alegaciones de algunos medios» en contra de su clienta.
Arnould presentó una denuncia contra Depardieu en agosto de 2018. Lo hizo poco después de haber sufrido presuntamente dos violaciones con los dedos los días 7 y 13 de ese mes. Los hechos ocurrieron en el domicilio del actor en París, donde se había reunido con la actriz para ayudarla en su carrera artística. El intérprete de 'Cyrano de Bergerac' o 'La mujer de al lado' ha negado desde entonces haberla agredido. «Jamás, nunca jamás, he abusado de una mujer», escribió en una tribuna en el diario conservador Le Figaro en octubre de 2023.
Un caso que rompió el tabú del silencio
Esa denuncia, y sobre todo la imputación de Depardieu en 2020, abrieron la caja de pandora de las agresiones sexuales del famoso actor. Más de 20 mujeres lo han acusado en público de haberlas violado o abusado de ellas. El caso por la supuesta violación de Arnould representará el segundo juicio por delitos sexuales del intérprete en más de 200 películas y series.
Tras haberlo juzgado en marzo, el Tribunal de París ya lo había condenado en mayo a 18 meses de prisión y al pago de 23.000 euros en indemnizaciones. A pesar de ese juicio, Depardieu participó la pasada primavera en el rodaje de una nueva película. Fue su último proyecto tras varios años de ostracismo debido a su comportamiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.