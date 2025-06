«He dejado todo por cumplir mi sueño: ser streamer profesional»

Pepe Moreno Granada Miércoles, 11 de junio 2025, 18:41 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

Miles de jóvenes tienen un sueño: ser creadores de contenido. Es un mundo que tiene similitud con el fútbol. Muchos lo intentan pero pocos logran ... vivir de ello. Es un camino largo, sacrificado y no apto para cualquier candidato. En ese proceso está Álvaro Córdoba (Rodriguez en Twitch), un almeriense que ha dejado su trabajo y estudios para cumplir el sueño de ser streamer profesional. Me he dado de alta como autónomo. También me ha ayudado que en el primer año sea la cuota reducida, pero he dejado todo y me he tirado a la piscina porque, más que estar ganando un dineral, es mi sueño«, relata a IDEAL.

Álvaro está especializado en contenido relacionado con el fútbol, en concreto con el Real Madrid. Organiza tertulias bajo el nombre El Chiringo, donde reúne a amigos y expertos. «Todos los días hago un guion con todas las noticias relacionadas con el Real Madrid. Por la noche me reúno con tres o cuatro amigos y charlamos tranquilamente sobre las distintas noticias. Cuando hay partidos hacemos la previa y después analizamos el encuentro y los resultados. Comentamos las alineaciones, la convocatoria, el desempeño del entrenador, que por ejemplo este año ha habido lío con Ancelotti». Córdoba empezó sus directos en Twitch con 50 espectadores y ahora, como en su último directo, ha multiplicado esa cifra por diez. «En pandemia lo hacía por entretenerme. Me juntaba con gente a la que le gustaba el fútbol y hacíamos debates. Ahora estoy en el mejor momento de repercusión y números. Empecé los directos con 50 y 100 personas. Este martes, por ejemplo, había 500 personas siguiendo la tertulia a la vez», relata al ser preguntado por sus inicios. Ampliar Álvaro Córdoba en el Bernabeu. IDEAL Este joven streamer de 26 años ha dedicado poner toda la carne en el asador. Es joven y se puede arriesgar. Por el momento, su apuesta a una carta le está saliendo bien. Desde que lo he profesionalizado y me dedico a esto por completo, he experimentado una buena subida. La cosa va a seguir así y creo que voy por buen camino. Estoy muy contento. Ahora mismo me dedico en cuerpo y alma a este mundo. He intentado profesionalizarlo y ahora mismo es mi trabajo. Espero que siga siendo así en un futuro y que la cosa vaya para arriba«. No está picando piedra ni trabajo bajo el sol, pero Álvaro cuenta las dificultados y sacrificios que hay tras las cámaras y no se ven. «Es un mundo muy sacrificado. Todos los días hago mi planificación de contenidos y mi directo. Algo que me deja unas dos o tres horas de tiempo libre para mi y los míos. Mi directo es a las 10, por lo que por las noches puedo hacer pocos planes. Además, no me puedo permitir irme de viaje y no conectarme en una semana. El algoritmo te hunde y la gente te deja de ver. No me lo puedo permitir ahora mismo. Eso solo lo pueden hacer los que son muy muy famosos. No estás picando piedra, pero eres preso del algoritmo». Por lo pronto sigue centrado, mirando adelante y con la seguridad de creer por lo que lo ha apostado. Una fórmula que lo llevará al éxito o, por lo menos, le hará disfrutar del proceso.

