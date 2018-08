Los 10 defectos de la carrocería con los que no pasarás la ITV IDEAL Aunque no se les suele prestar tanta atención, pueden ser motivo para que la inspección nos salga negativa Á.L. Viernes, 24 agosto 2018, 11:35

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es una prueba vital para todos los coches matriculados en España. Con ella evitamos problemas a la hora de circular ya que se supone que con dicha inspección tenemos los coches en una situación óptima. Pero, aunque se suela prestar atención al estado de muchas partes de nuestros vehículos antes de pasar la ITV, también se suele ignorar la carrocería y por culpa de esta es posible que la inspección sea rechazada.

Es importante saber que los defectos en la carrocería pueden ser tan o más importantes que otros defectos del vehículo. Estos, como los de mecánica, se producen por el paso del tiempo y fruto del desgaste lógico del uso. Por lo que cabe prestarles atención para no llevarnos una sorpresa desagradable. Una aleta mal colocada, un faro opaco o un parachoques defectuoso pueden ser considerados como infracción grave y no nos permitirán pasar la ITV.

En ese sentido, para conseguir obtener el resultado que buscamos en la ITV, lo mejor es revisar los puntos de la carrocería en los que se hace especial hincapié:

1. Paragolpes: uno deformado es motivo casi inmediato de suspenso en la inspección. Porque puede conllevar que el mismo acabe descolgándose provocando un incidente en carretera.

2. Espejos retrovisores: aquí la función es doble. Deben estar bien colocados pero a su vez evitar que haya grietas tanto en cristal como en revestimiento. No solo para que no caigan durante la conducción y provoquen un accidente sino porque los necesitamos para circular con seguridad.

3. Cristales: lo mismo sucede en el caso de los cristales del vehículo. Los necesitamos para poder circular de manera segura y un defecto en su forma puede producir que salten durante su uso exponiéndonos a una situación muy peligrosa.

4. Molduras: en mal estado, las molduras son el enemigo número 1 del vehículo. Si están mal colocadas o están ligeramente desprendidas, la ITV puede hacernos que las coloquemos bien ya que se pueden desprender definitivamente.

5. Corrosión: hay que evitarla a toda costa porque las partes metálicas pueden quedar expuestas y favorecen de paso a contaminar el entorno.

6. Golpes: si tenemos alguno muy evidente, es posible que no pasemos la ITV. Sin embargo, si los golpes son de diferentes consideraciones, dependerá del inspector que pasemos o no la prueba. Lo ideal es no tener ninguna sorpresa de este tipo.

7. Faros y pilotos: deben estar en perfectas condiciones. Fundidos o agrietados son un peligro para el resto de vehículos que durante la marcha, sobre todo nocturna, puede que no nos identifiquen bien.

8. Limpiaparabrisas: hay que revisarlos porque si están en mal estado pueden desprenderse en marcha o no cumplir su misión cuando los necesitemos poniéndonos en un serio aprieto.

9. Barra de techo: deben estar bien fijadas y en buen estado.

10. Rejilla del radiador: hay que evitar que estén partida o en todo caso que no esté bien fijada porque es un elemento clave para la refrigeración del motor.