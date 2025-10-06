Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Varias personas en los estragos ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia. EP

Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas

Solo se asignará una denominación propia cuando puedan generar situaciones de gran adversidad y se activen avisos naranjas o rojos

J. A. G.

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:54

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido que las danas de gran impacto tengan sus propios nombres para que resulte más fácil a la ... población detectar los riesgos asociados a estos fenómenos adversos y se mejore igualmente la comunicación a la ciudadanía. Es exactamente lo mismo que la Aemet ya viene haciendo con las borrascas, asignarles una denominación específica, pero ahora las danas tendrán la suya propia. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice, y sale de una lista de 20 nombres acordada por los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

