Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido que las danas de gran impacto tengan sus propios nombres para que resulte más fácil a la ... población detectar los riesgos asociados a estos fenómenos adversos y se mejore igualmente la comunicación a la ciudadanía. Es exactamente lo mismo que la Aemet ya viene haciendo con las borrascas, asignarles una denominación específica, pero ahora las danas tendrán la suya propia. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice, y sale de una lista de 20 nombres acordada por los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

De este modo, la agencia, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), amplía la práctica de nombrar borrascas con gran impacto a las danas, sistemas atmosféricos de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera capaces de generar fenómenos meteorológicos adversos en España.

El nombre dana proviene del acrónimo DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Por su naturaleza, son sistemas de evolución compleja y difícil predicción. En conjunción con otros factores, son capaces de generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto.

Ampliar Nombre que recibirán las danas durante la temporada 2025/2026 RC

Sin embargo, no siempre que una dana se sitúa en nuestro entorno geográfico se produce una situación de gran impacto. Por eso, la designación con un nombre propio únicamente a aquellas danas que potencialmente puedan generar gran adversidad ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca a las borrascas.

Además, el nombramiento permitirá mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación; favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori; y evitar confusiones y reforzar la coherencia del mensaje oficial.

Nombres desde 2017

Desde diciembre de 2017, Aemet participa en el programa europeo de nombramiento de borrascas Storm Naming dentro del Grupo Suroeste (SW), actualmente compuesto por los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Con la posibilidad de nombrar a las danas de gran impacto el Grupo Suroeste da un paso más en la construcción de un sistema coordinado, claro y eficaz de comunicación de riesgos meteorológicos, en línea con los estándares europeos. Hay que recalcar que, al igual que sucede con las borrascas, solo se nombrarán aquellas danas que esté previsto que puedan generar un gran impacto, para lo que será necesario que se activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos.

Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 20 nombres, alternando masculinos y femeninos. La primera borrasca o dana con gran impacto de esta temporada, que está aún por venir, llevará el nombre de Alice. Le seguirán alfabéticamente otros nombres como Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis... hasta terminar en Wilma.