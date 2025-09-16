Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo

Debido al enorme peso de la campana, los ladrones causaron graves daños a la puerta de la ermita, del siglo XVI

J.M.L.

Toledo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:42

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por haber robado la campana de la ermita de San Blas, en Cebolla (Toledo), causando graves daños a las puertas originales del templo, del siglo XVI. Los hechos ocurrieron en la noche del 7 de diciembre de 2023 cuando los ahora arrestados aprovecharon que la ermita se encuentra en un lugar aislado para acceder al templo.

Una vez dentro arrancaron la campana, fabricada en 1806, y debido a su gran peso dañaron las puertas de la ermita para poder sacarla del edificio, que está declarado Bien de Interés Patrimonial por la Junta de Castilla-La Mancha. Casi dos años después de este robo la Guardia Civil ha logrado detener a los responsables de este robo a quienes se acusa de los delitos de robo con fuerza, receptación y contra el patrimonio histórico.

En cuanto al paradero de la campana, los cuatro detenidos la pusieron a la venta en una chatarrería de Talavera de la Reina (Toledo) cuyo responsable ha sido identificado. Sin embargo, «hasta la fecha no ha sido posible recuperarla y todo apunta que ha podido ser fundida poco tiempo después del robo, lo que dificultaría significativamente su localización y recuperación», según informó este martes la portavoz de la Guardia Civil en Toledo, Toñi Requena.

La ermita de San Blas es la última edificación existente del antiguo pueblo de La Mañosa, desaparecido a finales del siglo XIX. Es un edificio medieval que también cuenta con una importante colección de azulejos de cerámica de Talavera de la Reina, del siglo XVI, en el presbiterio y el altar mayor, elementos que los ladrones pasaron por alto en su asalto al templo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  6. 6

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  7. 7 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  8. 8 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  9. 9

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  10. 10 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo

Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo