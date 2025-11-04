Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tres niños en un campamento de refugiados en la Franja de Gaza. Save the Children

Los crímenes contra niños en zonas de conflicto alcanzan niveles récord

La mitad de las violaciones de sus derechos tuvieron lugar en Gaza, Congo, Nigeria y Somalia, siendo palestino «uno de cada tres niños asesinados o mutilados», según Save the Children

R. C.

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

Récord negativo y, encima, contra los más débiles. Los crímenes contra niños que viven en zonas de conflicto en el mundo aumentaron un 30% en ... 2024 y alcanzaron los peores niveles documentados hasta la fecha, tanto a nivel de exposición a los conflictos como a nivel de violaciones graves cometidas contra la infancia, según el último estudio sobre esta cuestión publicado por la organización no gubernamental (ONG) Save the Children. África y Asia son las regiones más afectadas por esta lacra, con Palestina en el foco concentrando un tercio de los abusos de derechos más graves, incluso mortales.

