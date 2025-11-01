Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Monumento en recuerdo del profesor asesinado. R. C.

Los crímenes de la casa de pique

'La bodega' de Barranmquilla ·

El hijo de un profesor asesinado lucha para que el Gobierno y la justicia colombianos admitan las torturas y homicidios de los paramilitares

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

De nada le sirvió a Jorge Adolfo Freytter Romero exclamar que sólo era un profesor. En la mediodía del 28 de agosto de 2001, fue ... interceptado por varios individuos a la puerta de la vivienda de sus suegros en la ciudad de Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia. Tras golpearlo, sus captores se lo llevaron consigo, tal y como relatan los testigos. Trece horas después, el cadáver de este docente de la Universidad del Atlántico fue hallado en la cuneta de una carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  3. 3 Trasladado al hospital un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Huevazos y desvió de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  7. 7

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  8. 8 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  9. 9 La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo
  10. 10

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los crímenes de la casa de pique

Los crímenes de la casa de pique