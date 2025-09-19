Covirán añade 15 nuevos artículos a su propia marca

C. L. Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

Covirán ha anunciado la incorporación de 15 artículos nuevos a su propia marca, principalmente de alimentación, higiene personal y droguería. Ya en 2024 añadieron 135 productos que pasaron a formar parte del catálogo, que compone en la actualidad más de 1.400.

El director general de la cadena de supermercados, Esteban Gutiérrez, ha destacado el trabajo que ha hecho la cooperativa para combinar «calidad, innovación y buenos precios». Según indica la compañía, aunque los productos de marca de fabricante continúan siendo predominantes en las ventas, la marca Covirán ha experimentado en los últimos años un «crecimiento sostenido, consolidándose como una opción cada vez más valorada por los consumidores, sobre todo en los meses de inflación».

En cuanto a los productos alimentarios, se han introducido otros destinados a consumidores con alergias o intolerancias. Además, Covirán ha mejorado la composición nutricional de 176 productos para prevenir el sobrepeso y la obesidad en los más jóvenes y ha cambiado la imagen de marca.

Por otra parte, en el último año, la cooperativa ha ampliado su oferta cárnica con el lanzamiento al mercado de 12 nuevas referencias de pollo blanco con certificado de bienestar animal, disponible en más de 1.000 tiendas ubicadas en Andalucía y Extremadura.

