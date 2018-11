3 zapatillas de Nike en oferta que puedes regalar esta Navidad

Cada vez son más las personas que adquieren los presentes de sus seres queridos con el objetivo de que estos no se agoten FRAN JUSTICIA Martes, 27 noviembre 2018, 09:55

Con el mes de noviembre a puntito de decirnos adiós, ya son muchos los que no hacen otra cosa que pensar en la Navidad, y es que, aunque parecía que nunca iba a llegar, un año más ya la tenemos aquí. Adornos en las calles, árboles en los centros comerciales, villancicos en la radio, polvorones en los supermercados... No cabe duda de que ya estamos en Navidad.

Quizá por esa razón has empezado a pensar qué regalarle a tus seres queridos, es más, quizá a estas alturas incluso ya tienes comprados algunos regalos, ya que el pasado viernes se celebró el 'Black Friday', una de las mayores campañas de ventas del año tanto en comercios físicos como en tiendas online, mientras que ayer tuvo lugar el 'Cyber Monday', otra gran oportunidad para ahorrar en tus compras, esta vez únicamente en las realizadas a través de comercios electrónicos.

No obstante, igual todo esto que te estoy comentando te está sonando a chino y no has aprovechado ni el 'Black Friday' ni el 'Cyber Monday' para comprar con antelación y en oferta los regalos de tus seres queridos, pero tranquilo/a, ya que, si bien en ambos eventos muchas marcas suelen ofrecer descuentos especiales en una gran variedad de artículos de su catálogo, no es necesario que sea 'Black Friday' o 'Cyber Monday' para que te lleves con descuento algunos productos.

De hecho, con el código promocional Nike de Descuentos Ideal, puedes llevarte a casa algunas zapatillas de la conocida firma con descuentos que oscilan entre el 20 y el 50%. A continuación te hablo de algunos modelos, ¡apúntalos y regálalos estas fiestas! Recuerda que unas zapatillas nunca vienen mal a nadie.

1. Nike Air Huarache

Diseñadas para adaptarse a tus pies, las zapatillas Nike Air Huarache para hombre siguen siendo todo un clásico desde su aparición en 1991, cuando cambiaron el aspecto de las zapatillas de running para siempre. Puedes utilizarlas para salir a correr con tus amigos o como el complemento perfecto de un look 'sporty'. Costaban 120 euros, pero con el descuento de Nike podrán ser tuyas por 83,97 euros.

2. Nike SB Blazer

Tienen un diseño inspirado en las zapatillas tradicionales de los años 70 y combinan un ajuste seguro con la amortiguación Zoom Air ligera y reactiva. Su diseño de perfil bajo aporta flexibilidad y tracción para ofrecer un excelente contacto con la tabla, ya que también son las mejores aliadas para prácticar skateboard. Antes costaban 89,97 euros, ahora puedes llevártelas a casa por 62,97 euros.

3. Nike Air Max 2017

Las zapatillas Nike Air Max 2017 para hombre cuentan con una parte superior Flymesh sin costuras para proporcionar sujeción y transpirabilidad. La icónica amortiguación Max Air proporciona suavidad y ligereza en cada pisada, tanto para salir a correr como para el día a día. ¿Su precio? 132,90. Antes 190 euros. ¡Casi nada!