Las zapatillas New Balance que van a triunfar este otoño

El otoño ya está aquí, por lo que debemos ir renovando nuestro fondo de armario para sacar cuanto antes ropa más abrigada y calzado más resistente. ¿Ya te has puesto con ello? No obstante, no te preocupes si tu calzado del año pasado está demasiado viejo como para utilizarlo este año, y es que tengo las zapatillas perfectas para este otoño. ¿Quieres conocerlas?

Se trata de las nuevas New Balance 373, un modelo cómodo y a la moda, que, además, puede salirte a precio de ganga si haces uso del código promocional New Balance de Descuentos Ideal, con el que podrás ahorrar hasta un 20% del importe de tu compra. ¿Qué te parece?

No importa cuántas zapatillas tengas en tu armario, unas New Balance nunca vienen mal, menos aún si se trata de estas New Balance 373, el calzado deportivo que ya arrasa entre el sector masculino. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que triunfan tanto?

En primer lugar, a las mismas se las asocia con una diversidad de adjetivos como «fáciles», «comunes», «básicas» y «útiles», que sin duda llaman la atención de cualquier hombre, ya sea un ferviente seguidor de moda y tendencias o el típico que se pone lo primero que ve en el armario.

Por otro lado, el precio de las mismas, y es que sin el descuento te puedes llevar estas zapas por tan sólo 33 euros, un importe ínfimo si tenemos en cuenta que se trata de uno de los últimos modelos lanzados al mercado por una de las firmas más reconocidas del sector.

Además, estas zapatillas están totalmente hechas de piel y son muy resistentes, por lo que son el modelo ideal para los próximos meses que se avecinan, en los que la lluvia y el frío serán los grandes protagonistas.

Por si fuera poco, son de uso diario, ya que se adaptan perfectamente al pie y son muy cómodas, así como también combinan con todo, por lo que podrás ponértelas para ir al trabajo, para salir con tus amigos o por qué no para recorrer varios kilómetros en una caminata.

Eso sí, al hacer tu pedido no olvides solicitar un número más del que utilizas habitualmente, ya que, a pesar de que se adaptan bien al pie, esto le permitirá mayor libertad de movimiento y flexibilidad a tu pie.

Como ves, se trata de unas zapatillas prácticas y muy ponibles, además de baratas y accesibles, por lo que no dudes en hacerte con ellas. ¿Las quieres? ¡Las tienes!