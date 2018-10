'Vuelos bajo cero', la promoción de Vueling para viajar al norte de Europa más barato

Los destinos en los que la nieve es la principal protagonista son los favoritos para las próximas fiestas navideñas FRAN JUSTICIA Miércoles, 10 octubre 2018, 11:58

Las vacaciones de verano forman parte de la historia, pero seguro que ya tienes puestos los ojos en esos días de descanso que te darán en invierno, ¿verdad? Si es así o si estás planeando un viajecito en Navidad porque te has juntado con varios días libres, hoy he encontrado una promoción muy interesante si no te disgusta el frío, y es que en Vueling podrás volar hasta los mejores destinos del Norte de Europa por mucho menos gracias al código descuento Vueling de Descuentos Ideal. ¿Vamos haciendo la maleta?

La promoción de la que te hablo se llama 'Vuelos bajo cero', y con ella podrás viajar hasta destinos como Helsinki, Oslo, Copenhague, Estocolmo o Budapest, es decir, lugares en los que las temperaturas cálidas no son lo más habitual, en pro de días nublados y grises y grandes nevadas. ¡Los aliados perfectos para una Navidad de ensueño!

Gracias a la oferta exclusiva que te ofrece Vueling podrás disfrutar de unos merecidos días de descanso en cualquiera de estos destinos con vuelos desde 34,99 euros. Un importe muy bajo para tratarse de destinos tan alejados de nuestro país. Además, en muchos de ellos no tendrás que realizar escalas, ya que la compañía dispone de una amplia cantidad de vuelos directos a tales destinos.

Eso sí, si te interesa este auténtico 'chollazo', date prisa, puesto que la oferta es válida para reservas entre el 9 y el 10 de octubre en vuelos a realizar entre el 24 de octubre y el 31 de marzo de 2019. ¡Quedan menos de 12 horas para que finalice la promoción! ¿Vas a perder esta gran oportunidad?

Otras condiciones que tienes que tener en cuenta es que la disponibilidad de la oferta estará sujeta a existencia de plazas en los vuelos seleccionados. Además, la misma no es acumulable a otras promociones y/o descuentos.

Varsovia, San Petersburgo, Moscú, Aalborg, Gotemburgo y muchos destinos más te están esperando, ¿ya tienes hecha la maleta?