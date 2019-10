Vueling oferta 700.000 plazas para volar a Portugal este verano desde 24,99 euros

Vuelos a Oporto, Lisboa o Faro, desde distintos puntos de la península R.I. Jueves, 17 octubre 2019, 15:13

Es nuestro país vecino, pero muchos de nosotros aún no lo hemos visitado, al menos no como se merece. Portugal cuenta con una rica cultura, historia y paisajes, es uno de los destinos europeos que no te puedes perder y ahora está más cerca que nunca gracias a Vueling.

La compañía aérea ha aumentado un 44% la oferta de asientos en sus rutas con Portugal durante este verano. La compañía ofrecerá 700.500 asientos, incluyendo las 3 nuevas rutas con Portugal inauguradas este 2019: Bilbao-Oporto (hasta 3 frecuencias semanales), Tenerife-Lisboa (2 semanales), Valencia-Lisboa (hasta 4 frecuencias semanales). Asimismo, las rutas que han sufrido un mayor incremento de plazas de cara a la próxima temporada estival son las conexiones de Barcelona-Oporto, con una oferta de más de 220.100 asientos y un 55% más que el año anterior, y la de Bilbao-Lisboa, con una oferta de 43.200 asientos, un 179% más que el verano de 2018.

Disfrutar de su increíble gastronomía, pasear por las peculiares calles de sus ciudades o disfrutar de su increíble cultura musical de carácter tradicional es más fácil que nunca. Este verano, Vueling dispondrá de conexiones directas desde Barcelona, Bilbao, Ibiza, Palma de Mallorca, Tenerife Norte y Valencia a Lisboa, Oporto y Faro, en el Algarve. De esta forma, los precios para la próxima temporada estival quedan de la siguiente forma: Vuelos a Oporto, Lisboa o Faro, desde distintos puntos de la península a partir de 24,99 euros.

Si has decidido tu destino, ¡no esperes más y reserva ya! Para obtener el mejor precio no dudes en canjear el código descuento Vueling que ofrece Descuentos Ideal, así podrás ahorrar aún más en tu viaje.