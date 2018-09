5 sorprendentes tendencias en moda para este otoño que debes conocer

Lo 'vintage' y lo 'retro' volverán a ser clave en una temporada en la que el estilo 'oversize' será más protagonista que nunca FRAN JUSTICIA Jueves, 13 septiembre 2018, 12:02

Al verano le quedan poco menos de ocho días de vida, por lo que ya son muchos los que han comenzado a llevar a cabo una de las actividades clave de septiembre: renovar el fondo de armario. Ha llegado el momento de devolver a las bolsas esos shorts que tanto te has puesto durante los meses veraniegos y esas sandalias que no volverás a ver hasta junio. En cambio, toca desenfundar las botas, los abrigos y los jerséis más calentitos que tenemos en casa. ¡Llega el otoño!

Además de sacar toda la ropa que teníamos guardada, también toca ir de 'shopping' en busca de todas esas prendas de nueva colección que querremos lucir en los próimos meses. No obstante, antes de coger tu 'shopping bag' y poner rumbo a tus tiendas de cabecera o pasar una tarde analizando tus marcas online favoritas, es necesario que conozcas las tendencias clave que podrás poner en práctica este otoño-invierno 2019, así que sigue leyendo, ya que he analizado exhaustivamente los perfiles de Instagram de nuestras 'celebs', 'Influencers' e 'It-girls' favoritas.

1. Adiós trajes entallados, adiós.

Si eres de las que prefiere ponerse un traje de pantalón y chaqueta para tus eventos más formales, olvídate de que estos trajes sean entallados y resalten tu figura, ya que durante los próximos seis meses la tendencia clave serán los trajes 'oversizes' que desdibujen la silueta femenina. Sí, con grandes hombreras al estilo de los años 80.

2. Brilla como las lentejuelas

Si hay un detalle que protagonizará numerosas prendas en lo que queda de año ese será sin duda el print de lentejuelas, poniendo así fin también a las texturas metalizadas en dorado y plateado que tantos años nos hicieron felices.

3. El marrón chocolate, el color de la temporada

Atrás quedaron los tonos pastel como el amarillo o el rosa claro, este otoño decántate por prendas en colores oscuros como el marrón chocolate, así como también por los colores neón, el naranja y el índigo, que serán los encargados de formar la paleta cromática de esta temporada.

4. Fin a los looks monocolor. Hola 'color block'

Los 'total looks' han sido parte de nuestra vida durante los últimos meses, pero ha llegado el momento de decirles adiós, ya que se pondrá el foco de interés en los estampados vistosos y extravagantes. Además, otra tendencia ha comenzado a despuntar con fuerza, el 'color block', o lo que es lo mismo vestir con más de dos colores diferentes. Eso si, si decides experimentar esta tendencia, nada de utilizar estampados, es fundamental que sean prendas lisas.

5. Animal print, cuadros y estampado de pañuelo

A la hora de buscar estampados para tus próximos looks no deseches el animal print de leopardo, cebra o serpiente, ya que junto con los cuadros tartán, príncipe de Gales o pata de gallo y el estampado de pañuelo van a ser los 'prints' clave de la temporada que se avecina. También será una clave de estilo el 'patchwork', es decir, la mezcla de distintos retales en una misma prenda.