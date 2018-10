La sorprendente promoción de Vueling para volar por 20 euros

La conocida compañía de vuelos ofrece a sus clientes un amplio catálogo de destinos con precios desde 19,99 euros FRAN JUSTICIA Miércoles, 3 octubre 2018, 13:07

El verano se ha ido y con él también se han marchado las ansiadas vacaciones. Sin embargo, esto no deberia ser motivo para estar deprimido, y es que estamos en octubre, por lo que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, o lo que es lo mismo, más vacaciones. Por si fuera poco, el 12 de octubre es festivo nacional y cae en viernes, por lo que muchas personas harán puente y, por ende, será un momento perfecto para realizar una pequeña escapadita. ¿No te parece?

Por suerte a mí me ha tocado librar el 12 de octubre, así que ya estoy pensando dónde voy a viajar para aprovechar este puente previo al periodo navideño. Eso sí, tengo claro que no quiero gastar en exceso, ya que todavía estoy superando la cuesta de septiembre. Por ello, he buscado activamente por distintas compañías de vuelos destinos económicos y así ha sido como me he topado con una promoción de Vueling que estoy seguro que también te va a venir genial, la cual podrás aprovechar con el código descuento Vueling de Descuentos Ideal. ¿Te apuntas?

La misma, conocida como 'You Love Me piro Vampiro' ofrece a los clientes de Vueling la oportunidad de volar a más de 1.000 destinos desde tan sólo 19,99 euros. Vamos, que si tienes 20 euros en la cartera, tienes vuelo. ¿Necesitas algo más?

No obstante, existen algunas condiciones para aprovechar este 'chollazo' de Vueling. El primero de todos los requisitos es que debes reservar tu vuelo antes del 5 de octubre, ya que esta promoción sólo estará disponible hasta la medianoche de ese día. Por otro lado, estos vuelos no podrás disfrutarlos antes del 22 de octubre ni después del 30 de marzo, por lo que no te servirán para una escapada en el puente de la Hispanidad ni tampoco para las vacaciones de verano, pero, ojo, sí para el puente de la Inmaculada, para visitar a la familia en Navidad o para disfrutar de tus vacaciones de Invierno. ¡No pierdas la oportunidad!

Además, esta promoción no incluye únicamente destinos nacionales, puesto que también podrás volar a lugares más allá de España, por ejemplo, Cagliari, Oslo, Helsinki, Genova o Toulouse, entre otros. No lo pienses más y entra ya en Vueling para reservar tus vuelos desde 19,99 euros. ¡No te vas a arrepentir!