La sorprendente dieta a base de proteínas con la que adelgazarás rápidamente

La preparación de este menú no requerirá de mucho tiempo por tu parte y te permitirá bajar de peso fácilmente FRAN JUSTICIA Martes, 25 septiembre 2018, 11:35

Parecía que no iba a ocurrir, pero con la llegada del otoño y la vuelta a la rutina nos damos cuenta de los excesos del verano, un periodo en el que comemos sin control, ingerimos alcohol, hacemos poco deporte y, en definitiva, nos cuidamos muy poco. ¿Te sientes identificado?

Quizá por esta razón estás buscando como loco una dieta que te permita adelgazar rápidamente sin que ello repercuta negativamente en tu salud. Siempre es recomendable que realices este tipo de consultas con un nutricionista o con tu médico de cabecera. No obstante, echando un ojo en la red he encontrado este menú rico en proteínas que puede venirte genial si quieres adelgazar. Además, el mismo también te será muy útil si quieres aumentar tu masa muscular, ya que las proteínas son los nutrientes esenciales para tus nuestros músculos crezcan y se desarrollen de forma sana. Claro, siempre y cuando realices ejercicio físico con asiduidad.

De forma complementaria a esta dieta o si no tienes tiempo para realizar tantas comidas al día, también puedes hacer uso de los suplementos nutricionales que te ofrece My Protein en oferta con el código descuento My Protein de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

A grandes rasgos, la dieta de proteínas se basa en priorizar la ingesta de proteínas naturales de carnes, pescados, claras de huevo y leche frente al consumo de hidratos de carbono o carbohidratos. Durante la misma se deben realizar al menos cinco comidas al día con platos de poca cantidad y con pocas bebidas, entre las que se encuentran el agua, la leche y los zumos naturales.

Por otro lado, se prohíben los productos procesados, la bollería industrial, el alcohol, los cereales y los fritos, entre otros alimentos.

Un buen menú para llevar a cabo esta dieta puede ser el siguiente:

- Comienza bien la mañana tomando un desayuno a base de tostada de pan integral con aceite y lonchas de pavo, acompañada por un zumo natural.

- Aproximadamente sobre las 12 horas del mediodía toma una fruta o una pequeña tosta de queso fresco.

- Para tu almuerzo decántate por un plato de pechuga de pollo con arroz blanco.

- Sobre las 17 horas de la tarde ingiere un yogur desnatado con frutos secos.

- Antes de las 22 horas de la noche cena un rico plato de salmón a la plancha con verduras o tortilla.

Este es solo un ejemplo de menú saludable en una dieta rica en proteínas. No obstante, vuelvo a insistirte, no dudes en ir a un nutricionista o a tu médico de cabecera para que adapte esta dieta a tus necesidades.