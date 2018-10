3 snacks veganos con los que puedes aumentar tu masa muscular

Estos alimentos se convertirán en tus grandes aliados de cara a conseguir las metas de tu entrenamiento FRAN JUSTICIA Miércoles, 10 octubre 2018, 11:54

El verano ya no volverá, por lo menos hasta dentro de unos cuantos meses, pero eso no quiere decir que no sean muchos los que deciden apuntarse ahora al gimnasio, ya sea para perder esos kilitos de más que han cogido durante las vacaciones o para tonificar el cuerpo de cara al próximo periodo estival. Hay objetivos para todos los gustos.

No obstante, conseguir una meta entrenando en el gimnasio no es algo sencillo, ya que requiere de esfuerzo y constancia, además del seguimiento de una dieta equilibrada. Afortunadamente hay determinados productos que pueden facilitar la consecución de estas metas, por ejemplo, los suplementos nutricionales de MyProtein, los cuales puedes probar con el código descuento MyProtein.

Aumentar nuestra masa muscular o perder peso puede convertirse todavía en un objetivo más difícil de cumplir si somos veganos, y es que se reduce considerablemente la variedad de alimentos que podemos consumir para obtener todos los nutrientes que nuestro organismo y músculos necesitan. No obstante, buscando en la tienda online de MyProtein he descubierto varios snack especialmente indicados para veganos con los que puedes aumentar tu masa muscular. A continuación te hablo de ellos.

1. Cookies al horno

Las Cookies al Horno de Myprotein son un snack realmente delicioso y rico en proteínas, listo para llevar. Elaborado con chocolate negro de primera calidad, satisfará tus antojos de dulce, sin tirar por suelo tu dieta. Están horneadas a partir de una deliciosa masa de chocolate negro, hecha con proteína de guisante, aceite de coco, stevia para darle el toque dulce y muchas pepitas de chocolate negro, que las hace verdaderamente irresistibles.

2. Barritas veganas

Las mismas son una mezcla totalmente natural de proteína vegana, elaborada con la mejor manteca de cacao, chips de chocolate y nueces tostadas. Además, no contienen gluten, edulcorantes artificiales ni azúcares, por lo que son perfectas para compaginar con tu estilo de vida saludable.

3. Skinny flap jacks

Son unas barritas de avena horneadas, ricas en fibra y bajas en azúcares, la alternativa más sana para tomar cuando estás fuera de casa. Y están disponibles en los deliciosos sabores de: Chocolate y, Banoffee, (una mezcla irresistible de tofe y plátano). Estas barritas son compatibles con tu estilo de vida activo y las puedes disfrutar sin remordimientos ya que contienen 10 g de proteína por barrita que contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.