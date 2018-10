3 salsas con las que sí podrás repetir

Además de la comida rápida, las salsas con las que acompañamos algunas comidas son las principales causantes del aumento de peso FRAN JUSTICIA Jueves, 11 octubre 2018, 10:52

Tras el verano nos percatamos de que esas cervecitas de más a la orilla del mar están teniendo drásticas consecuencias, y es que la báscula lo deja claro: hemos engordado. El siguiente paso es prometernos que no volveremos a hacerlo, jurar a todos los Dioses que haremos ejercicio y comeremos sano y, por supuesto, apuntarnos a un gimnasio y buscar alguna dieta milagro. ¿Me equivoco?

En ese arrebato de adelgazar cueste lo que cueste entramos en bucle prometiendo una y otra vez que jamás volveremos a comer hamburguesas ni otro tipo de comida rápida, y mucho menos le echaremos salsas a nuestros alimentos. Nunca, y cuando decimos nunca es nunca, volveremos a tener contacto con estos «demonios» que nos hacen engordar. ¿Te sientes identificado?

Si es así, déjame decirte que estás muy equivocado. ¿La razón? No todas las salsas engordan, y es que hay platos caseros que llevan abundantes salsas y que no te ocasionarán ni un kilo de más.

Al final todo está en saber elegir y por ello, si bien hay salsas que debes tachar para siempre de tu dieta, hay otras que no sólo puedes comer de vez en cuando, sino que incluso puedes repetir si te apetece. Si no conoces a estas aliadas del adelgazamiento, no te preocupes, a continuación te doy todos los detalles. ¡Toma nota!

1. Vinagre

Es la sustituta perfecta para las salsas tradicionales, ya que tiene un gran sabor y sólo aporta 18 Kcal por ración, por lo que se convertirá en el aliño ideal para tus platos.

2. Zanahorias

La mayonesa es una de las salsas más calóricas del mercado, pero siempre puedes sustituirla por una mayonesa de zanahorias. Puedes hacerla tú mismo cortando las zanahorias en rodajas y cocinándolas hasta que estén tiernas. Déjalas enfriar y lícualas con el resto de ingredientes de la mayonesa, es decir, aceite de oliva, diente de ajo, sal y zumo de limón.

3. Tahini

La salsa Tahini es una salsa muy poco calórica, la cual ha sido realizada a base de semillas de sésamo, lo que la convierte en un condimento con un alto contenido en calcio, hierro, fósforo, potasio y proteínas. ¡Es perfecta para aliñar cualquier plato sin engordar un solo gramo!