Renueva tu armario con estas rebajas especiales de La Redoute

La conocida firma de moda ha puesto en marcha esta promoción con motivo de su aniversario FRAN JUSTICIA Jueves, 20 septiembre 2018, 08:37

Parecía que no iba a llegar, pero sí, queridos, el otoño ya está aquí. Será, concretamente, mañana 21 de septiembre, cuando digamos adiós definitivamente al periodo estival y con él también nos despediremos, o eso esperamos, de las altas temperaturas.

A estas alturas estoy seguro de que ya habrás llevado a cabo una tarea fundamental para todo 'fashion victim' que se precie, es decir, renovar el fondo de armario en pro de lucir ropa más abrigada. ¿Cómo? ¿Todavía no has hecho el 'change' completo de tu guardarropa? No se hable más, ponte manos a la obra con La Redoute, y es que la conocida firma de moda está de aniversario, por lo que no ha dudado en premiar a sus clientes con una promoción única para conseguir su nueva colección otoño-invierno a precio de ganga.

¿Quieres aprovechar estos descuentos especiales? Para ello, sólo tienes que hacer uso del código descuento La Redoute de Descuentos Ideal, aplicándolo en tu carrito de la compra una vez que vayas a finalizar el pago. No obstante, la mayoría de artículos ya llevarán incorporado el descuento en el momento de añadirlos al carrito.

Normalmente las marcas de ropa no suelen ofrecer descuentos y ofertas en ropa de temporada, por lo que sin duda lo que te ofrece La Redoute es un gran 'chollo' para conseguir los 'must have' de la temporada a un precio mucho más económico. De hecho, con esta promoción especial podrás beneficiarte de hasta un 40% de descuento en toda la colección de otoño-invierno de la tienda, ya que la oferta es aplicable a todos los departamentos. Casi 7.000 artículos en el departamento de mujer, más de 2.000 en el de hombre, otros 2.000 aproximadamente en el departamento de niños y mucho más te espera en La Redoute a precio de ganga.

Además, si creías que únicamente ibas a poder comprar las prendas y calzados que van a liderar las tendencias de la próxima temporada, te equivocabas, ya que La Redoute también ofrece hasta un 40% de descuento en casi 1.000 artículos de ropa de cama y más de 2.000 artículos de decoración y hogar, por lo que también es una buena alternativa si todavía no habías modificado la decoración de tu hogar.

¿Todavía quieres más? No hay ningún mínimo de compra para poder aprovechar estos descuentos especiales, aunque si quieres beneficiarte de envío gratuito, sí tendrás que gastar al menos 29 euros. De lo contrario, el envío te saldrá 2,99 euros. ¡No te lo pienses más y aprovecha ya esta promoción especial de La Redoute!