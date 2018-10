El reloj deportivo en oferta en MediaMarkt que te ayudará a adelgazar

Este dispositivo te permitirá conocer tu consumo diario de calorías, así como también llevará el control de los diversos ejercicios que realices FRAN JUSTICIA Miércoles, 3 octubre 2018, 13:05

Con el mes de octubre ya más que empezado puede ser que por fin te hayas decidido a ponerte en forma. Sí, seamos sinceros, por mucho que en septiembre volvamos a la rutina y nos apuntemos al gimnasio, seguimos yendo a la playa, saliendo de tapitas y, por ende, adelgazar lo que se dice adelgazar no está entre nuestros objetivos reales. ¿Me equivoco?

No obstante, nunca es tarde si la dicha es buena, o al menos eso decía un refrán popular. Con esto me refiero a que mi misión no es regañarte ni reprocharte lo mal que lo has hecho, más que nada porque he hecho exactamente lo mismo que tú, así que no tendría mucho sentido. En lugar de eso, vengo a ayudarte, y es que he encontrado a un aliado para nuestras tardes o mañanas de entrenamiento. ¿Quieres saber de qué aliado se trata?

Tal aliado no es otro que Garmin Vivoactive 3 Music, que igual así te suena un poco a chino, pero si te digo que es un reloj deportivo probablemente entenderás a qué me refiero al catalogarlo de «aliado». Sí, sé que ya has gastado demasiado apuntándote al gimnasio y que todavía estamos arrastrando la quiebra económica motivada por el team 'vacaciones + vuelta al cole', pero si te lo recomiendo es porque en MediaMarkt puedes llevártelo con descuento, claro, siempre y cuando hagas uso del código promocional MediaMarkt de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

La oferta que te propone la conocida cadena de establecimientos te permitirá llevarte este reloj deportivo por 30 euros menos, ya que no tendrás que pagar los 299 euros que cuesta habitualmente, sino sólo 269 euros y con gastos de envío incluidos. ¡No encontrarás una oferta igual!

Las prestaciones de este aliado del deporte son muchas, ya que cuenta con GPS integrado, pulsómetro y tiene instaladas más de 15 aplicaciones relacionadas con el deporte y la nutrición. Por si fuera poco, puede usarse tanto con tu smartphone como sin él, por lo que podrás recibir cómodamente notificaciones de tu terminal móvil en este reloj, desde un correo de tu empresa hasta el WhatsApp de esa persona especial.

Entre los deportes que podrás monitorizar con él se encuentran el running, el ciclismo o el golf, entre otros, pudiendo obtener en cada uno de ellos tu rendimiento, consumo de calorías y mejoras diarias.

Si estos datos no te han convencido todavía de que es el mejor aliado para tus días de entrenamiento igual te interesa saber que aguanta una semana sin necesidad de cargarlo, posee una capacidad de almacenamiento para guardar más de 500 canciones y permite el pago mediante contactless. ¿Qué más necesitas? ¡Hazte ya con él!