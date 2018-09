¿Son recomendables las fases de volumen por periodos?

Con el objetivo de ganar masa muscular, muchas personas repiten el mismo entrenamiento durante meses, pero, ¿es realmente efectivo? FRAN JUSTICIA Viernes, 21 septiembre 2018, 11:30

Volviendo a lo nuestro, quizá te encuentras ahora en la dubitativa de qué etapa o fase de entrenamiento desarrollar, ¿volumen o definición? Muchas personas suelen creer erróneamente que a partir de septiembre hay que desarrollar sí o sí la fase de volumen, pero todo dependerá de tus objetivos y de tu propio estado de partida. Evidentemente, si has acumulado mucha grasa, no importa que no tengas suficiente masa muscular, deberías de empezar una fase de definición para perder tal grasa. De lo contrario, engordarás aún más, ya que en toda fase de volumen se gana grasa.

No obstante, a pesar de que debamos realizar una u otra fase en función de nuestros objetivos, ¿es realmente recomendable realizar durante cinco o seis meses el mismo plan de entrenamiento? Con mismo plan de entrenamiento no me refiero a los mismos ejercicios, sino a una rutina enfocada a un objetivo fijo, por ejemplo, ganar masa muscular. La respuesta es no, ya que, si bien las fases de volumen nos permiten aumentar nuestra masa muscular, ya que realizaremos un entrenamiento enfocado a este objetivo, para hacer crecer nuestros músculos también será necesario que comamos en exceso, por lo que ganaremos mucha grasa.

Sí, quizá estás pensando que después viene la fase de definición, la cual se realiza durante otros cuatro meses, desde febrero hasta junio, y en la que el objetivo es reducir la grasa sin perder masa muscular. No obstante, tu alimentación deberá cambiar significativamente y, aunque no lo creas, con toda probabilidad quemarás grasa y músculo.

Por esta razón, lo ideal es combinar ambas fases, es decir, realizar uno o dos meses como máximo de fase de volumen y después optar por un entrenamiento más enfocado a la tonificación y a la definición durante otro mes. De esta forma, la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular sería gradual y de forma alternada, por lo que el resultado sería mucho más limpio. Si tienes dudas, ¡no dudes en consultarlo con tu entrenador personal!