Así puedes volar por menos de 20 euros con Vueling

Rompe con los típicos regalos y este año sorprende a tus seres queridos con viajes por todo el mundo FRAN JUSTICIA Martes, 4 diciembre 2018, 09:54

La Navidad está cada vez más cerca, por lo que no me extraña que ya estés dándole vueltas a los regalos de tus seres queridos, y es que ninguno queremos fallar en estas fechas tan especiales con esas personas que nos han demostrado su apoyo y cariño, ¿verdad?

Si bien a veces lo importante no es el cómo, sino simplemente el detalle de acordarte de esa persona, no cabe duda de que a nadie le amarga un dulce, así que no dudes en hacerle un presente físico a tus seres queridos. Con regalo físico no me refiero ni a la típica corbata ni al perfume de turno, ¿qué tal un viaje? Sí, sé que a veces no tenemos presupuesto ni siquiera para viajar nosotros, pero, ¿y si te digo que en Vueling disponen de multitud de destinos por menos de 20 euros?

No, no es ninguna broma, la conocida aerolínea, de la que además te puedes beneficiar de un descuento adicional con el código descuento Vueling, puso en marcha el pasado lunes la promoción 'We love ilusiones', gracias a la cual puedes conseguir vuelos desde el módico precio de 17,99 euros. Un importe que jamás habrías pensado pagar por algunos trayectos y que abaratará, y mucho, tus regalos de Navidad.

Como te he comentado antes, son muchos los destinos que cuentan con una suculenta rebaja en Vueling. Y no, por si lo estás pensando, no son únicamente lugares de España, ya que también puedes viajar a Oporto, Burdeos o Ginebra, entre otros sitios.

Eso sí, el único requisito para disfrutar de algunas ciudades de Europa por sólo 17,99 euros reside en que tomes el vuelo desde Barcelona, ya que si lo haces desde otros aeropuertos el importe puede aumentar. No obstante, te animo a que entres en Vueling para conocer el resto de detalles de la promoción.

Se trata de una oportunidad única para volar por menos de 20 euros en fechas tan señaladas como San Valentín, el Día de la Madre, Semana Santa o las vacaciones de verano, puesto que las reservas realizadas sólo pueden ser a partir de febrero.

Entre los destinos que puedes visitar por sólo 17,99 euros destacan Birmingham, Burdeos, Ginebra, Málaga, Jerez y Oporto. No lo pienses más y aprovecha esta oportunidad única, ¡sólo estará disponible hasta mañana!